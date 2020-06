Snapchat siger stop til Trump

Flere af giganterne på markedet for sociale medier sætter nu ind over for USA's præsident, Donald Trump, der den seneste tid har udsendt en række kontroversielle tweets i forbindelse med urolighederne i en lang række byer.

Onsdag meddeler Snapchat, at tjenesten ikke længere vil promovere præsidentens konto.

Beslutningen skyldes, at præsidenten blandt andet har udsendt tweets, der tilsyneladende opildner til vold mod demonstranter.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN og The New York Times.

Selskabet bag Snapchat, Snap, understreger, at Donald Trumps konto vil forblive tilgængelig for brugerne.

Den vil dog ikke som hidtil blive promoveret på tjenestens 'Discover'-funktion. Her er indhold fra præsidenten ellers regelmæssigt blevet fremhævet.

- Vi fremhæver ikke præsidentens indhold på Snapchats Discover-platform. Vi vil ikke forstærke stemmer, der opildner til racevold og uretfærdighed ved at give dem gratis promovering på Discover, siger talsmand for Snap Rachel Racusen i en meddelelse.

- Racevold og uretfærdighed har ingen plads i vores samfund, og vi står sammen med alle, der søger fred, kærlighed, ligestilling og retfærdighed i USA, tilføjer hun.

Meldingen kommer, efter at Twitter tidligere har valgt at stemple et af præsidentens tweets som vildledende. Twitter valgte få dage senere at advare mod et andet af præsidentens tweets, da det ifølge Twitter var voldsforherligende.

I tweetet havde præsidenten skrevet, at 'når tyverierne begynder, så begynder skyderierne'.

Præsidenten reagerede på Twitters tiltag ved at underskrive et dekret, der kan gøre det muligt at ændre loven, der beskytter sociale medier.

Ifølge præsidenten er sociale medier ikke længere neutrale fora, men engagerer sig i politisk aktivisme.

Mens både Twitter og Snapchat har valgt at sætte ind over for præsidenten, har Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, afvist at gøre det samme.

Den beslutning er blevet mødt med stor kritik - ikke mindst blandt Facebooks egne ansatte, der mandag indstillede arbejdet i protest mod Zuckerbergs kurs.