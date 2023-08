Snart er det slut: Dropper kontanter i busserne

Inden længe vil det ikke længere være muligt at bruge kontanter til at købe busbilletter i billetautomaterne i Aarhus' bybusser

Fra 1. november er det slut med kontanter i bybusserne i Aarhus.

Her bliver billetautomaterne i busserne nemlig fjernet. Allerede fra 1. oktober stopper muligheden for at veksle penge til billetkøb ved chaufføren.

Det oplyser Midttrafik i en pressemeddelelse.

Rejsekort og app

Hvis man rejser med en af de gule bybusser nu, bliver man mødt af klistermærker og foldere, der varsler, at kontanter fra 1. november er fortid på busturen.

'Herefter vil der udelukkende være selvbetjening i forhold til køb af billetter, som der allerede er i Letbanen i dag,' forklarer trafikselskabet.

I stedet skal man hive rejsekortet frem fra lommen eller købe en billet i Midttrafiks app.

Mulighed for papkort

Der er dog undtagelser.

Hvis man er fyldt 67 år eller er førtids- eller seniorpensionist, vil det nemlig være muligt at købe et pensionistkort som papkort.

Hvis man har brug for hjælp til bestilling af et rejsekort eller et pensionistkort, kan man besøge Midttrafiks kundeservice på Rutebilstationen i Aarhus, ligesom et mobilt kundecenter vil besøge biblioteker rundtomkring i kommunen i oktober.