Snart har Jørgen haft tvangslukket i et år

Diskoteksejer Jørgen Hanson har 12. marts haft tvangslukket i et år.

Han ejer Bubba's Sportsbar og det lokale diskotek Crazy Daisy i Vejen, men på trods af hjælpepakker er han privat blevet nødt til at slå hul på sin opsparing for at komme igennem krisen.

- Min far har altid sagt, at man skal huske at gemme til dårlige tider. Han døde for 22 år siden, men nu giver det for alvor mening, hvad han sagde, siger han:

Siden 12. marts har Jørgen Hanson været tvunget til at holde sit diskotek i Vejen lukket. Foto: Anders Brohus

- Jeg har ingen millionopsparing, men jeg har heldigvis gemt noget, og så har jeg brugt af husholdningsbudgettet og friværdien for at komme igennem.

Han ønsker ikke at fortælle, hvor meget han nøjagtigt har brugt. Men som han siger:

- Det er mere, end jeg havde ønsket. Og da jeg havde brugt de første penge, blev jeg også nødt til at skyde de næste ind for ikke at tabe de første.

Kan intet gøre

Jørgen Hanson sætter pris på hjælpepakkerne; det er ikke alle lande, der har givet den mulighed, slår han fast, men samtidig lægger han heller ikke skjul på, at der har været udfordringer.

- De er bygget sådan op, at man skal have godkendt én, før man kan søge den næste. Og nogle gange har de været forsinket. Så hvis man ikke selv har likviditeten, og banken ikke vil lege med, hvilket de sjældent vil i diskoteksbranchen, så er det svært at overleve, siger han.

Dertil kommer det faktum, at han pludselig blev tvunget på offentlig forsørgelse.

Jørgen Hanson ejer det lokale Crazy Daisy i Vejen. 12. marts har stedet været tvangslukket i et år. Foto: Anders Brohus

- Da vi blev lukket ned, havde vi jo regnet med to-fem uger. Vi skyndte os at få malet det hele, så vi var klar til at komme i gang igen. Men virkeligheden har vist sig at være en anden, siger han.

- Det har været svært at acceptere, at uanset hvad jeg gør, så kan jeg ikke få lov at åbne. Det tog tre-fire måneder at acceptere.

Og så har det gjort ondt at følge med i, hvordan folk har samlet sig i København.

- Jeg er blevet tvangslukket for fællesskabets skyld og for at undgå, at mange samler sig. Jeg er ikke sikker på, at de mange mennesker, der mødtes med kaffe i hånden på isen i København, tænker over, hvilket signal det sender. Men jeg er sikker på, at de ville se anderledes på det, hvis vi byttede roller.

Forventer flere måneders tvangslukning

Egentlig var 2020 året, hvor han havde håbet på at kunne få rettet op på nogle svære år, men nu blev hans steder tvangslukket. Alligevel regner han med, at det hele nok skal gå.

- Jeg kommer igennem, men det er kun, fordi jeg havde noget på kistebunden, ellers havde jeg lukket, siger han.

- Og så forventer jeg, at vi får lov at åbne på den anden side af sommerferien. Vi kan ikke åbne med restriktioner. Med unge mennesker i aldersgruppen 18-35 år kan du ikke åbne et diskotek, hvor folk ikke må kramme eller være tæt på hinanden. Det duer ikke. Så når vi åbner, skal det være med fuld abefest. Det skal 'gå ragnarok'.