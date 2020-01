Snart kåres Årets Side 9-pige: Laver Holly hattrick?

- Jeg håber, det er i orden, at jeg spiser pizza med bare bryster, ler Anne.

Tre kvinder er samlet i et mødelokale på Ekstra Bladets redaktion. I eftermiddag bliver det afsløret, hvem af dem der løber med titlen som Årets Side 9-pige.

Det er Anne, Holly og Andjela Coco, som flest læsere har stemt på. Og alle pigerne er meget spændte.

Stærke konkurrenter

- Jeg fik at vide, at jeg var finalist, mens jeg sad og lavede gruppearbejde i skolen, fortæller Andjela Coco, som uddanner sig til pædagogisk assistent.

- Jeg blev så glad. Resten af dagen var bare reddet, og mine klassekammerater synes også, det var vildt fedt.

Andjela Coco håber, at hun vinder i aften.

- Jeg tror, mine chancer er okay. Men jeg er op mod to virkelig stærke konkurrenter, smiler hun.

Fællesskabet mellem kvinderne er en af grundene til, at mange af dem bliver hos Side 9 i flere år. Foto: Philip Davali

Med sine kun 20 år er Andjela Coco den yngste deltager i konkurrencen. Men også konkurrencens alderspræsident - Anne på 40 - er i finalen.

- Jeg rystede helt vildt, da jeg fik at vide, jeg var i finalen, fortæller Anne.

- Og jeg kneb også en lille tåre.

Det betyder rigtig meget for Anne, hvis hun vinder i aften.

- Jeg er allerede ældre end de andre piger. Så på den måde har jeg måske heller ikke så mange år tilbage.

- Men jeg bliver ved, så længe folk gider at kigge på mig, griner hun.

Holly har været Side 9-pige i ti år. Andjela Coco har i modsætning til Holly kun været Side 9-pige i omkring et år. Foto: Philip Davali

Holly har vundet Årets Side 9-pige to gange før og håber på at kunne lave hattrick som den første kvinde i Side 9's historie.

- Når man når så langt, ville det selvfølgelig være fedt at gå hele vejen. Men det kan gå alle veje, hvem der vinder i aften, siger Holly.

- Det er også et ekstra pres, at jeg har muligheden for at lave hattrick. Men jeg håber, det lykkes.

- Uanset hvad vinder jeg jo en tredje, anden eller førsteplads. Og det er jo virkelig godt.

Ekstra Bladet sender live-tv fra kåringen i aften. Du kan følge med fra klokken 16 på eb.dk.