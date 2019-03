Snart kan det være slut med disse supermarkedskæder

Der er store ændringer på vej for en af Danmarks største supermarkedskoncerner.

Koncerndirektør i Coop Jens Visholm oplyser nemlig til BT, at Coop tester nye navne og nyt indhold i supermarkedskæderne Kvickly, Fakta og Super Brugsen.

Fremover skal koncernens navn muligvis indgå i navnene på de 'nye' supermarkeder. Dermed kan Fakta blive omdøbt til 'Coop Hverdag', mens Kvickly fremover skal hedde 'Coop Ekstra'.

Det bekræfter Jens Visholm over for B.T.

- Det er korrekt, at vi har en dialog omkring, hvad vores kæder skal hedde. Det er vigtigt for os at komme ud og prøve det her og få noget tilbagemelding fra kunder om, hvad der er den rigtige strateg.

- Vi ved ikke, hvad det ender med. Det her handler om at finde ud af, hvor vi skal være om tre eller fire år. Man kan godt forestille sig, at vi skifter navnene, men det er også muligt, at vi ikke gør, fortsætter koncerndirektøren.

Fakta i Trekroner har skiftet navn til Coop Hverdag. Foto: Coop

