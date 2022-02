Snart kan det være slut: Test-strategi revideres

Det kan snart være slut med at skulle tage en pcr-test, hvis du er symptomfri eller kun har milde symptomer. SSI og Sundhedsministeriet bekræfter, at man overvejer at nedskalere omfanget af pcr-tests

Sundhedsministeriet og Statens Serum Institut er i fuld gang med at revidere den nuværende teststrategi.

Det fremgår af svar, som Ekstra Bladet har modtaget.

'Med den nuværende situation er det nærliggende at overveje, om der kan nedskaleres yderligere', lyder det i et skriftligt svar fra Sundhedsministeriet.

Faglig direktør hos SSI Tyra Grove Krause er klar i mælet. 200.000 pcr-tests om dagen er for meget.

'Det behøver ikke være i samme omfang, som vi lige har været igennem, hvor vi pcr-tester 200.000 om dagen. Men der bør fortsat være en testning af de ældre og sårbare også ved milde symptomer, eventuelt via privat praktiserende læger. Herunder vil det være relevant at teste indlagte', lyder det i en mail til Ekstra Bladet.

Senest 6. marts lukker alle landets kviktestcentre, men pcr-testcentrene skal blive, og der bliver i øjeblikket foretaget i omegnen af 150.000 pcr-tests om dagen.

Det vil være 'fagligt fornuftigt' at bevæge sig i en ny retning, der ikke indebærer konstante tests. Det mener professor og ledende overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen.

- Hvis du er rask, så har du lov til at stole på, at du er rask, og så er der ikke behov for, at en læge bekræfter dig i, at du er rask. Hvis du er bekymrende syg, så ringer du til lægen. Det er der, vi er lige om lidt. Pcr-tests bliver nødvendigt at have adgang til i lang tid, men jeg forestiller mig, at det er efter konsultation til læge, siger Henrik Nielsen til Ekstra Bladet.

Nye retningslinjer på vej

Selvom du ikke længere skal gå i isolation, hvis du er nærkontakt, så anbefales det fortsat, at du bliver testet efter tre dage. Men de retningslinjer kan snart blive ændret, bekræfter Sundhedsministeriet over for Ekstra Bladet.

'Sundhedsministeriet har sammen med sundhedsmyndighederne modtaget rådgivning fra den faglige referencegruppe, hvor den fremadrettede teststrategi blev drøftet. Der pågår nu et arbejde med at revidere teststrategien, skriver ministeriet i en mail.

Professor og overlæge Henrik Nielsen har også indtryk af, at der er nye retningslinjer på vej.

- Der er heftige debatter og afklaringer bag linjerne, og der kommer meget snart noget revideret ud, fornemmer jeg, siger han til Ekstra Bladet.

17 millioner om dagen for pcr-tests

Tirsdagens coronatal viste, at knap 50.000 var testet positive med en pcr-test. Samtidig lød det, at positivprocenten lå på 32, hvilket vil sige, at knap hver tredje test var positiv.

Det betyder, at der blev foretaget cirka 150.000 prøver i alt. Prisen for en pcr-test i Testcenter Danmark ligger på cirka 115 kroner, og dermed koster det i øjeblikket staten lidt over 17 millioner kroner om dagen at pcr-teste så mange danskere.

Der vil altså være store besparelser at hente ved at nedskalere.

SSI: Færre tests og nye metoder

I lang tid har vi også brugt testene til at overvåge pandemiens udvikling i samfundet, og det er fortsat vigtigt, oplyser SSI.

'Det er afgørende, at vi bevarer en overvågning af coronas udvikling i samfundet. Dels for at være på forkant med nye virusvarianter, og dels for at kunne følge varigheden af immunitet efter vaccination både i forhold til smitte men også i forhold til alvorlig sygdom', lyder svaret fra SSI's faglige direktør, Tyra Grove Krause.

Pcr-tests vil i et mindre omfang fortsat være en del af løsningen, men det er samtidig muligt at overveje ved hjælp af andre metoder.

'Vi har også et sentinel overvågningsssystem, hvor stikprøver af personer, der kontakter læge med luftvejssymptomer, bliver testet. Derudover vil vores spildevandsovervågning få større betydning, når der kommer en nedgang i test', lyder det fra Tyra Grove Krause.

