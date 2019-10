Snart kan du have dit kørekort på mobilen

Er du også en af dem, der fra tid til anden glemmer kørekortet på køkkenbordet, er der snart hjælp at hente.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser nemlig i en pressemeddelelse, at man har indgået et samarbejde med Visma Consulting A/S, om udviklingen af det digitale kørekort.

Samarbejdet bliver med Transportministeriet og Rigspolitiet.

- Med udviklingen af kørekort-appen lægger vi fundamentet for det videre arbejde med digitale id-beviser i Danmark. Vi har fokus på, at løsningen skal have et højt sikkerhedsniveau, og vi glæder os til at lancere et digitalt kørekort, som gør det nemmere for danskerne at legitimere sig i fremtiden, siger Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, ifølge pressemeddelelsen.

Frit valg

Appen bliver et frivilligt supplement til kørekortet, som vi kender det.

Derfor vil det også stadig være lovpligtigt at have et fysisk kørekort, mens man selv vælger, om man vil medbringe det fysiske eller digitale på køreturen.

Vil man udenlands skal man imidlertid stadig medbringe det fysiske kørekort.

Digitaliseringsstyrelsen har allerede afholdt de første brugertest for borgere og færdselsbetjente.

For at få et digitalt kørekort skal borgeren være i besiddelse af tre ting, lyder det i pressemeddelelsen:

Et gyldigt dansk kørekort, et gyldigt NemID og et gyldigt pas.

Lanceringen forventes i udgangen af 2020.