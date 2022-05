Snart kan grænsehandlen eksplodere

Tyskerne har travlt med at nedsætte afgifter. Snart kan det blive endnu billigere at handle syd for grænsen

Tyskland er ramt af kraftig inflation, og derfor har landet indført en række økonomiske lempelser, der skal gøre det nemmere at være tysker.

Samtidig er flere af rabatterne nok noget, der kan lokke danskere syd for grænsen.

Det seneste politiske forslag lyder således på at reducere momsen, og dermed vil dagligvarerne i landets butikker - og grænsebutikkerne - blive billigere. Det skriver JydskeVestkysten.

- Fødevaremomsen bør sættes ned til fem procent indtil årets udgang. Det hjælper alle borgere hurtigt og ubureaukratisk, lyder det fra Bernd Althusmann, der er erhvervsminister i den store delstat Niedersachsen valgt for de konservative CDU ifølge nyhedsbureauet DPA.

Den tyske omsætningsafgift på fødevarer er i øjeblikket på syv procent, mens vi i Danmark betaler moms på 25 procent.

Billig transport

I Tyskland har man allerede truffet en beslutning om, at det fra 1. juni kun skal koste ni euro om måneden at rejse med tog i hele landet.

Hvis det ikke kan lokke danskere syd for grænsen, så kan de lavere benzin- og dieselpriser måske. Fra 1. juni har tyskerne nemlig også besluttet at sætte energiafgifterne ned, hvilket får prisen på brændstof til at falde markant. Begge rabatter er sat til at gælde tre måneder frem.

Tyskland har desuden foretaget en række andre lempelser i form af tilskud og skattelettelser. Det gælder dog kun for tyskere.

Har penge nok

Det lyder måske dyrt for den tyske stat at fjerne afgifter på energi og fødevarer, mens man samtidig giver tilskud og skattelempelser.

Det er det i princippet også. Men selvom landet vælger at sænke afgifterne, så tjener de stadigvæk masser af penge. Inflationen betyder, at staten indtil nu har tjent styrtende med penge på de højere energi- og dagligvarerpriser. Det skyldes, at værdien af den procentvise afgift naturligvis også er blevet større, når prisen på varerne er steget.

Den gevinst skal gives tilbage til folket, mener Bernd Althusmann.

- Holder det stik, at stigende energipriser får statens indtægter fra afgifter til at stige med ti milliarder euro om året, skal de milliarder gives tilbage til borgerne, siger han.