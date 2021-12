Snart kan kriminelle blive sendt 1600 kilometer væk

Under stor bevågenhed underskrev Danmark og Kosovo mandag en politisk erklæring om, at Danmark skal leje sig ind i et lokalt fængsel med plads til 300 udvisningsdømte udlændinge. Og dermed kom den omdiskuterede plan altså et væsentligt skridt nærmere en realitet

Det var mildest talt noget af et mediemæssigt tilløbsstykke, da Danmark og Kosovo mandag underskrev den politiske erklæring, som skal udmøntes i en aftale om, at Danmark fra starten af 2023 kan flytte 300 udvisningsdømte udlændinge ind i et fængsel i byen Gjilan i den østlige del af det fattige Balkan-land.

Den politiske erklæring blev underskrevet af Danmarks justitsminister Nick Hækkerup og Kosovos justitsminister Albulena Haxhiu i Kosovos hovedstad Pristina.

Planen har mødt stort kritik fra flere kanter. Først og fremmest fordi at det for Danmarks vedkommende kan være svært at være sikker på, at de udvisningsdømtes rettigheder kan sikres i det korruptionsramte land 1600 kilometer væk.

Men også fordi det i nogens øjne virker moralsk anfægteligt, at Danmark som et rigt, nordisk land eksporterer sine kriminelle til et af de europæiske lande, der har mindst.

- Det er et udmærket spørgsmål, men jeg synes, at det moralsk rammer rigtigt, fordi vi tager de mennesker, der ikke længere skal være i Danmark, og sætter dem til at afsone et andet sted samtidig med, at vi hjælper Kosovo med den grønne udvikling og giver dem en leje for det fængsel, de har i overskud, sagde Nick Hækkerup efter pressemødet med henvisning til, at aftalen altså indebærer, at Danmark betaler en leje, der efter planen skal målrettes klimaprojekter, menneskerettigheder og retstatsudvikling.

Hvad med de lokale fanger?

På pressemødet stillede flere af de fremmødte kosovariske journalister også flere kritiske spørgsmål, der blandt andet gik på, hvad der skal ske med lokale fanger, der lige nu opholder sig i fængslet i Gjilan, når Danmark forventeligt overtager nøglerne om lidt over et år.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Et spørgsmål, hvortil Nick Hækkerup overfor den danske presse efterfølgende forklarede, at han i og for sig ikke mener, at dén del vedkommer Danmark synderligt.

- Hvis vi antager, at de mennesker, der lige nu sidder i fængslet, sidder der under de regler, der gælder i Kosovo, så vil de jo blive sendt til et sted, hvor de samme vilkår gælder. Jeg ved det ikke – men jeg kunne forestille mig det. (…) Og hvordan Kosovo i øvrigt håndterer sine fanger, det skal vi jo ikke blande os i. Udover at vi jo med det her også håber på at kunne bidrage til deres retssektor, lød det fra ministeren.

Banebrydende eller falliterklæring?

Nick Hækkerup beskrev på mødet flere gange aftalen som ’banebrydende’, fordi den effektivt vil skabe plads i danske fængsler og lette presset på de hårdt pressede, danske fængselsbetjente.

- Så udover at jeg personligt synes, at det er dejligt at slippe af med de udvisningsdømte, så løser vi også et strukturelt problem, som vi ellers ville have haft svært ved at håndtere.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Men den her erklæring er vel mere en de facto falliterklæring, end den er banebrydende. For har I som politikere ikke svigtet, når nu Danmark endegyldigt har udviklet sig til et sted, der ikke kan håndtere sine egne kriminelle?

- Vi har en kriminalforsorg, som er ganske nødlidende. Heldigvis er det lykkedes at lave en aftale med ansvarlige partier i Folketinget, hvor vi dels får bygget nye fængselspladser derhjemme, og hvor vi dels får lejet disse fængselspladser, og hvor vi får iværksat en række initiativer, som skal sikre, at det bliver nemmere at rekuttere til kriminalforsorgen derhjemme.

- Men er det ikke for sent, når det her er nødvendigt?

- Det er jo altid det der spørgsmål, man kan stille. Har vi været ude i tide? Kriminalforsorgen er under pres, og det er der heldigvis et bredt flertal, der er enige om at gøre noget ved.