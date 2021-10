Snart kan man rejse som Putin

Snart kan man lade sig inspirere af den russiske præsident, Vladimir Putins, favorit-destinationer.

Det statsejede rejseagentur Rostourism er nemlig i gang med at lave en rejsepakke, som er sammensat ud fra Putins yndlingssteder i Sibirien.

Det skriver Reuters.

Senest var Putin på rejse i Sibirien med Ruslands forsvarsminister, Sergei Shoigu, hvor de blandt andet fiskede. Foto: Ritzau Scanpix

Stor efterspørgsel

I mange år har man kunnet se Putin i bar overkrop, imens han har svømmet, været på jagt og redet på hest i Sibirien.

Rostourism fortæller, at der har været en enorm efterspørgsel fra normale russere efter samme type rejser.

Derfor er de nu gået i gang med at sammensætte deres Putin-rejse-pakke.

'Det her kommer til at inspire millioner af turister til at udforske Ruslands skønhed,' skriver Rostourisms chef, Zarina Doguzova på Instagram i forbindelse med Putins fødselsdag.

Putin er ikke bleg for at stå model på sine ferier. Foto: Ritzau Scanpix