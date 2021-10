Snart stiger prisen på bøffer, ost og smør

Stigende priser på råvarer, energi og fragt rammer snart din indkøbskurv.

Flere danske storproducenter mærker lige nu konsekvenserne af forsyningsproblemer som følge af coronanedlukninger og prisstigninger på blandet andet råvarer, fragt og energi - og ekstraregningen ender flere steder hos forbrugerne.

Det bliver altså svært at se, hvordan dansk økonomi skal undgå at komme ind i en periode med voksende inflation.

Sådan skriver Berlingske.

Dyrere hakkebøffer

Slagterivirksomheden Danish Crown er en af de producenter, der kan mærke prisstigningerne på råvarer og energi. Danish Crown forventer, at de skal sende en ekstraregning videre på en halv milliard kroner til forbrugerne.

Ifølge koncernfinansdirektør i virksomheden Thomas Ahle svarer det til, at et prisen på et kilo kød stiger med cirka 50 øre.

Selvom det umiddelbart virker overskueligt for de fleste danskere at skulle betale 50 øre mere for deres hakkebøffer, skal de altså også betale mere for deres smør og ost.

Mejerikoncernen Arla regner også med at blive ramt af de øgede omkostninger på gas, el og råvarer. Produktionen af smør, ost og mælkepulver til modermælkserstatning er nemlig en energitung affære.

- Vi skal mere end ti år tilbage i tiden for at se den tilnærmelsesvis samme stigning i råvarepriserne, og jeg mindes ikke at have set noget lignende på energipriserne. Det er noget, vi skal arbejde med, siger CFO hos Arla Torben Dahl Nyholm til Berlingske.

Også Alfred Pedersen & Søn, der er Nordens største tomatproducent, kan mærke, at både el og varme er blevet dyrere på det seneste.

Tomatproducenten bruger også meget energi til at holde produktionen i gang i drivhusene.

Ifølge de tre virksomheder skal man altså regne med, at deres produkter bliver en smule dyrere det næste stykke tid.

Ingen grund til bekymring

Spørger man lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet Søren Hove Ravn er det ikke nødvendigvis en dårlig til for samfundsøkonomien, at forbrugerne skal betale lidt mere for deres varer i supermarkedet.

- Dels vil inflationen jo hen ad vejen føre til øgede lønninger, så det udjævner sig. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er lidt mere inflation en god ting, selvom det betyder, at jeg skal have flere penge op af lommen i supermarkedet - så længe centralbankerne har det under kontrol, siger Søren Hove Ravn til Berlingske.