Sne og slud - men lys forude

Huen skal trækkes godt ned om ørerne, og vanterne skal på, når man bevæger sig ud i de tidlige morgentimer.

Der er nemlig både sne, slud og lave temperaturer landet over, lyder det fra DMI.

I Midtjylland danser temperaturerne lige under frysepunktet, mens man længere mod øst er lige over.

Håb forude

Alt godt kommer til den, der venter, og sådan er det også med vejret.

For omkring middagstid vil temperaturerne stige, og solen vil vise sit skinnende ansigt flere steder. Særligt i de vestlige egne og på Bornholm er chancerne store for at se solen.

Vil man have mere sol, kan man med fordel se frem mod lørdag, hvor prognosen for DMI viser, at man forventer sol til hele landet.

Glatte veje

Vejdirektoratet advarer om, at der flere steder er sne- og isglatte veje.

Det har medført, at saltsprederne har indtaget vejene i løbet af natten.

I skrivende stund er der ikke nogen meldinger om, at de våde og glatte vejer giver alvorlige trafikale problemer.