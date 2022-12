Sne på vej: Så 'store' er chancerne for hvid jul

Kraftigt snevejr har kurs mod Danmark.

DMI har tirsdag udsendt et varsel om, at der onsdag lokalt kan falde over 15 centimeter sne på 6 timer. Samtidig viser den seneste månedsprognose, at der kommer mere sne i uge 51, hvor juleaften falder om lørdagen.

Men er det nok til en hvid jul? Det kan ikke udelukkes, lyder det opløftende fra meteorolog.

Større chancer end normalt

Ikke siden 2010 har Danmark haft en landsdækkende hvid jul. Det er dog ikke ikke sikkert, at vi oplever et eventyrligt snelandskab i år, men chancerne er større end normalt, oplyser vagthavende ved DMI Frank Nielsen til Ekstra Bladet:

- Vores hvidjulsbarometer ligger højere i år, end det plejer. Men usikkerheden er ekstrem stor. Vi kigger både på en mild og en kold løsning, så det er svært at spå om.

Prognoserne for uge 51 viser, at ugen starter koldt med mulighed for både sol og snebyger, men efterhånden som juleferien nærmer sig, bliver det lidt mildere med mange skyer, som formentlig har regn med sig.

- Derfor kan vi heller ikke sige, om sneen bliver liggende, hvis den kommer, lyder det fra Frank Nielsen.

Snevejr rammer

I sin landsudsigt fra tirsdag morgen oplyser DMI, at Nord- og Østjylland i løbet af natten til onsdag vil blive ramt af snebyger. Sidst på natten vil bygerne være nået til området ved Storebælt og Nordsjælland.

Det er dog uvist, hvor meget af sneen der vil blive liggende, da temperaturerne vil ligge omkring eller lidt over frysepunktet.

Det er et kraftigt højtryk, der er bygget op fra det østlige Grønland til Island, der sender kold, arktisk luft ned over det nordlige Europa, skriver DMI.

På grund af temperaturforskellene mellem luften og vandet i havene omkring Danmark opstår der gode muligheder for dannelse af byger, der altså også vil indeholde sne.