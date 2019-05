Sneen rammer hele landet

- Det er sådan lidt voldsomt.

Sådan lyder det fra DMI's meteorolog Lars Henriksen om det vejr, der venter fredag aften og natten til lørdag.

Normalt så milde maj byder nemlig på sne, hagl og slud - kort sagt nærmest alt tænkeligt nedbør.

Flere steder i Jylland og på Midtsjælland er der allerede taget forskud på glæderne.

- Der har været sne rundt omkring, men det er smeltet igen. Det lægger sig ude i vejkanten. Nogle steder er det regn, tøsne eller slud. Andre steder hagl og torden, fortæller Lars Henriksen.

Har man ikke allerede haft 'fornøjelsen' af vinternedbør i maj, kan det stadig nå at ske.

- Det fortsætter resten af aftenen og natten. Der er ikke nogle steder i landet, der går helt fri, siger Lars Henriksen fra DMI.

Gider man ikke holde sig vågen hele natten for at få maj-sneen at se, kan der også være mulighed for det i morgen tidlig.

- Lørdag starter ud med mange byger med hagl, slud og sne. Som dagen skrider frem, kommer der færre byger og mere sol.

- Når vi når søndag er der fortsat byger, men ikke noget med hvidt i, og i næste uge kan der fortsat være hagl, men ikke decideret sne.

Savner du varmen? Her vender vejret

Har du billeder eller video af maj-sneen? Send dem til os på 1224@eb.dk sms/mms på 1224 (alm. takst)