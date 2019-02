Snekaos i Sverige: Bliv hjemme

Kraftigt snevejr og stærk blæst har søndag ført til trafikkaos i store dele af det centrale Sverige. Fly er blevet indstillet, tog holder stille, og veje er ufremkommelige.

Samtidig er tusindvis blevet ramt af strømsvigt.

Det skriver flere svenske medier. Herunder Expressen.

Mere end 15 centimeter sne er indtil videre faldet mange steder. Og myndighederne forventer, at vintervejret fortsætter de næste par dage.

Pressetalsperson for Trafikverket Katarina Wolffram siger til Aftonbladet, at der har været problemer med snetunge træer, der er væltet over både veje og strømledninger. Hun opfordrer desuden folk til at blive hjemme.

- Undlad at køre bil, medmindre det er absolut nødvendigt. Og påregn forsinkelse. Du ved ikke, hvor du kommer til at sidde fast, siger Katarina Wolffram.

I Stockholm har 4000 husstande været uden strøm fra ud på formiddagen søndag. Det er tung, våd sne, som har lagt sig over ledningsnettet, og som har gjort, at ledninger er blevet revet ned.

Det forventes, at et nyt kraftigt snefald rammer det centrale Sverige igen mandag. Foto: Ritzau Scanpix

- Med kraftigt snefald er det desværre ikke helt usædvanligt. Vi er forberedt og har sat ekstra personale ind, siger Jess Öllersten fra elselskabet Ellevio.

Kollektivtrafikken er også ramt i Stockholm og kørte med store forsinkelser. Dele af togtrafikken blev indstillet. Og i lufthavnen Arlanda var mange afgange enten forsinket eller aflyst.

- Forholdene er ekstraordinære. Vi har haft forsinkelser på en time eller mere hele dagen, siger Lovisa Ernestam, der er pressetalsperson for Swedavia.

Se også: Norwegian aflyser alle fly mellem København og Stockholm