Snestorm og kulde tager livet af fire i USA's sydstater

En vinterstorm i det sydlige USA har medført rekordlave temperaturer og efterladt fire mennesker døde.

Stormen har dækket veje med is, ødelagt strømledninger og lukket skoler.

Og der er mere kulde og sne på vej til sydstaterne torsdag, oplyser USA's nationale vejrtjeneste.

I storbyen Austin i Texas faldt en bil ni meter ned fra en isdækket vejbro sent tirsdag aften og dræbte en mand i 40'erne. Det oplyser redningstjenesten i Austin på Twitter.

Og onsdag blev en 82-årig dement kvinde fundet død bag sit hjem i Houston. Hun er sandsynligvis død af kulde, oplyser politiet i Harris County.

I Georgia blev to mennesker dræbt, da de blev ramt af en bil, der gled af vejen nær byen Macon, rapporterer lokale medier.

I Oconee County i Georgia forsøgte sheriffen sig med humor for at få folk til at blive inden døre:

- Jeg ved, at du har brug for cigaretter, øl og vin for at klare dig igennem en dag med børnene hjemme. Men kan du ikke godt klare dig uden bare en enkelt dag? Bliv hjemme, skriver han på det lokale politis Facebook-side.

Siden mandag er der faldet 23 centimeter sne i Durham, North Carolina, og guvernøren her har sammen med guvernørerne i Georgia og Louisiana erklæret undtagelsestilstand i staterne.

I Atlanta forventes temperaturen ikke at nå over frysepunktet før torsdag eftermiddag. Mange offentlige kontorer og skoler vil være lukket indtil da.

I Houston, der er USA's fjerde mest folkerige by, blev de fleste motorveje lukket onsdag morgen på grund af is.

Og i både North Carolina og South Carolina har flere end 32.000 hjem og virksomheder været uden strøm siden onsdag eftermiddag.

Vinteren kom allerede for alvor til USA for et par uger siden. På årets første dag nåede 90 procent af landet således ikke over nulpunktet.

I delstaten Maines største by, Portland, slog kulden ifølge The New York Times en over seks årtier gammel rekord 1. januar, hvor termometeret viste minus 27 grader.