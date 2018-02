Snevejr flere steder søndag: Op mod 15 centimeter

Sneer det hos dig? Del dine vinter-billeder med os ved at sende en sms til 1224 (alm. takst) eller en mail til 1224@eb.dk.

Selvom det er sidst på vintersæsonen, så er det for alvor ved at være tid til at tage vinterjakken frem.

For der er både sne, kulde og vind på programmet i dag.

- Lige her og nu til morgen er nok mange steder helt ned til fem graders frost. Det er over hele landet, men der er nok lidt mindre koldt nær kysten, oplyser vagtchef hos DMI, Dan Nilsvall.

Koldest har det været på Fyn nær Aarup, hvor temperaturen var nede og ramme minus 5,6 grader.

Fem gode råd til vinteren: Sådan håndterer du den sibiriske kulde

Sne på Bornholm og i Trekantområdet

Medmindre man bor på Bornholm eller i Trekantområdet, skal man ikke forvente den helt store omgang sne.

- Dagen starter med skyer i hele landet og stedvis måske lidt sne. Men på Bornholm og senere også i Trekantområdet kommer der også snebyger, og der forventer vi lidt større snemængder end i resten af landet, siger Dan Nilsvall.

Han påpeger, at Bornholm bliver værst ramt af snebyger, hvor der forventes 10-15 cm sne.

Iskold nat: Her er det værst

Føles som minus 10 grader

Men selvom der ikke kommer så meget sne, skal man tage den tykke jakke på alligevel. For vejret kommer til at føles meget koldere, end det er.

- Vi får let til frisk vind ved kysterne og på Bornholm op til hård vind. Så det vil føles meget koldt, hvis man skal ud og gå i det pæne vejr her i eftermiddag. Når temperaturen stiger til omkring de to grader, kommer det til at føles som 10 minus grader, siger meteorolog Dan Nilsvall.

Man skal heller ikke befinde sig ude for længe i nat, hvis man er kuldskær. Der kan vejret komme til at føles som helt ned til minus 15 grader.