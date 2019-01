Snevejr rammer store dele af landet: - Det startede som regn

Dele af landet får mandag morgen et lag af sne. Den kommer dog kun til at falde i nogle timer, hvorefter det vil aftage, og temperaturen igen vil stige

Sneen falder mandag morgen lystigt flere steder i landet.

Særligt Sjælland får i øjeblikket et lag af sne, men vejret kommer faktisk fra andre dele af landet. Her faldt der dog ikke sne.

- I Nordvestjylland startede det som regn, fordi kysttemperaturerne var høje, men langsomt har det bevæget sig østover og giver mere og mere sne, siger vagtchef hos DMI Klaus Larsen.

Aftager igen

Selvom det kan ligne en stor omgang, så kommer sneen ikke til at falde længe. Nogle steder har allerede fået hele den mængde sne, de kommer til at få, mens det andre steder vil aftage i løbet af formiddagen.

- I Københavnsområdet vil det aftage i løbet af en time eller to.

- Der falder højst et par centimeter. I den nordvestlige del af Sjælland ved Sjællands Odde er det ved at aftage igen, siger Klaus Larsen.

Områder nord for Aarhus og på Djursland har mandag morgen også fået en del sne, men her er det ved at aftage.

De lave temperaturer er heller ikke noget, som vil vare ved. Selvom temperaturen i øjeblikket ligger under frysepunktet flere steder, vil den stige i løbet af dagen.

- Vi ligger i øjeblikket lige under frysepunktet, og efterhånden som sneen aftager, vil temperaturen stige igen til et par graders varme, siger Klaus Larsen.