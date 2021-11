Snevejret rammer Danmark fra nattetimerne

Der vil dale sne ned fra himlen over hele Danmark onsdag, og det vil mange steder være tung sne, som kan gøre vejene glatte.

Sådan lyder det fra Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tirsdag aften.

- Det bliver en rigtig, rigtig våd dag, og de fleste vil skulle både ud og hjem i det her lidt kraftige nedbør. Det er virkelig en dag, hvor man skal give sig rigtig god tid, hvis man skal ud.

- Allerede fra morgentimerne skal man være opmærksom, siger hun.

Der er koldt nu i Danmark, og da et lavtryk natten til onsdag bevæger sig ind over landet, kan det få sneen til at falde.

Det er tirsdag aften ikke helt sikkert, hvilken form nedbøren falder i, men ifølge DMI vil det formentlig primært være som slud og tøsne.

Det nordlige Jylland og det nordlige Sjælland vil blive ramt først, længst og hårdest, og i Nordjylland er der ligefrem varsel om mulig snestorm onsdag.

Dermed er det vurderet, at der vil falde mere end ti centimeter sne på seks timer. Desuden vil det blæse med mindst ti sekundmeter, og samtidig kan det fyge.

Særligt i morgen- og formiddagstimerne kan det medføre betydeligt nedsat sigtbarhed.

- Når du kører ud i det, og det sner, så hvirvler det rundt i luften, og det vil være de store tøsne-agtige fnug, så det vil give rigtig dårlig sigtbarhed, siger Bolette Brødsgaard.

Det vil ifølge meteorologen først skifte fra sne til regn i det sydjyske. Det sker onsdag eftermiddag. I Nordjylland og det nordlige Sjælland kan det vare ved frem til natten til torsdag.

I de områder kan der ligge sne at bygge snemænd og kaste snebolde med de følgende dage.

De store mængder nedbør får Vejdirektoratet til at anbefale bilister at køre betydeligt tidligere end normalt.

- Det er det første og bedste råd, siger Mette Nedergaard, der er vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter, tirsdag aften.

- Og så bør man holde god afstand og sætte farten rigtig meget ned i forhold til sigtbarheden derude, siger hun og påpeger, at det er absolut en god idé at køre med vinterdæk.

Mette Nedergaard anbefaler, at man overvejer, om man i stedet skal arbejde hjemme onsdag, hvis man har den mulighed. Skal man ud, er tålmodighed kodeordet, lyder det.

Vejdirektoratet salter vejene forebyggende, men det kan stadig være vådt, og der kan stadig ligge sne.

Selv om vejene bliver ramt, kan problemerne udeblive for togskinner og togskifter.

- Lige nu forventer vi ikke nogen problemer, men vi følger situationen nøje, siger Banedanmark til onsdagens vejrvarsling.

Det er Banedanmark, som står for togenes infrastruktur, mens DSB står for togdriften. Og på baggrund af Banedanmarks vurdering forventer DSB ikke togproblemer onsdag.

- På den baggrund forventer vi, at det kommer til at gå fint, siger informationschef Tony Bispeskov.

Han anbefaler, at man tjekker eksempelvis Rejseplanen, inden man tager afsted, så man kan se, om togene kører til tiden, eller om der skulle være ændringer i sidste øjeblik.