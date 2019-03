Sniger sig ind på bjørnemor med unger: Dræbt én for én

De voldsomme optagelser af en far og en søn, der er blevet dømt for ulovligt at skyde og dræbe en bjørn og dens bjørneunger, mens de lå i hi, er blevet offentliggjort af myndighederne i Alaska, USA.

Videoen, der er blevet optaget som en del af et research-projekt, har ellers været tilbageholdt indtil sagen om 18-årige Owen Renner og 41-årige Andrew Renner var afsluttet.

'De vil aldrig kunne linke det tilbage til os', kan man høre sønnen sige i videoen, som blev frigivet onsdag. Det skriver blandt andre ktuu.

'Dig og mig, vi fucker ikke omkring, vi tager derhen, hvor vi gerne vil dræbe', siger sønnen videre i optagelserne, hvor han går rundt uden trøje på overkroppen.

Selve bjørnene kan ikke ses under drabene, men lyden af skud og skrigende bjørneunger er ikke til at tage fejl af. Efterfølgende ses de to mænd sortere kødet og skindet i poser, efter de har poseret med hunbjørnens kløer.

Ulovligt at dræbe bjørneunger

Ifølge politiet afleverede Andrew og Owen Renner skindet hos Alaska Department of Fish & Game, hvor de løj om, hvor de havde bjørnen fra, og om hvorvidt den havde unger.

Videoen viser desuden øjeblikket to dage senere, hvor de to vender tilbage til stedet for at samle deres patronhylstre op og for at hente bjørneungernes lig.

I Alaska er det ulovligt at dræbe bjørneunger, ligesom det ikke er tilladt at dræbe en hunbjørn, hvis den har unger.

I august 2018 blev Andrew og Owen Renner sigtet for krybskytteri. De erklærede sig begge skyldige, og Andrew Renner blev idømt fem måneders fængsel, hvoraf to måneder var betinget. Han fik desuden en bøde på 20.000 dollars og fik desuden suspenderet sin båd, sin trailer, sin pickup-truck, to rifler, to pistoler, to iPhones og to par ski. Hans jagttilladelse er blevet inddraget i 10 år. Det skriver New York Times.

18-årige Owen Renner fik en betinget fængselsdom, samfundstjeneste og blev påbudt at tage et sikkerhedskursus for jægere. Hans jagttiladelse blev inddraget i to år.

Både far og søn skal desuden betale 1800 dollars i erstatning til staten.