Et liv som ludoman har efterladt 27-årige Mikkel med en kæmpe gæld og sigtelse for bedrageri

Han elsker at spille om penge. Beløbene skal være store, for summerne skal kunne mærkes på pulsen. Intet føles bedre end at vinde penge. Det er en dyr hobby, som er blevet til et sort hul for alt andet i hans liv.