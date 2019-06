Snublesten markerer ofre for nazismen i København

Den tyske kunstner Gunter Demnig lægger mandag 12 såkaldte snublesten i jorden i København og på Frederiksberg.

Snublesten er en del af et stort projekt, hvor de gyldne mindesten lægges ned i fortovet ud for huse, hvor ofre for nazismen boede eller befandt sig i Danmark.

De første tre sten er mandag formiddag blevet lagt i jorden ved synagogen i Krystalgade, hvor det jødiske alderdomshjem tidligere var placeret.

Flere pårørende til nazismens ofre var mødt op foran synagogen, beretter en journalist på TV2 News, der var til stede ved indvielsen. Her holdt den tidligere overrabbiner Bent Melchior også en tale.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den danske initiativgruppe bag nedlæggelsen har valgt at lægge Snublesten for 12 mennesker, der alle blev ofre for Holocaust. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

De 12 sten, der skal i jorden mandag, markerer ifølge Jødisk Informationscenter både danske jøder og statsløse jøder.

De skal synliggøre historien om en mørk tid og formidle den til fremtidige generationer, så det ikke gentager sig.

Formand for Det Jødiske Samfund i Danmark Henri Goldstein mener, at man skal gøre opmærksom på historien, så man kan lære af den.

- Hvis man ikke kan sin historie eller forstår sin historie, er man nærmest dømt til at genopleve den. Det har en stor betydning og stor identitetsmæssig betydning, at man er villig til at minde, siger han.

Charlotte Thalmay, der er medlem af Snublestensgruppen, mener, at stenene husker folk på, at nogle danske jøder ikke overlevede krigen. Hendes farfar, Jacob Thalmay, er en af dem, som har fået en sten mandag.

- Han har ikke en gravsten. Han var også modstandsmand, ud over at han var jøde. Han blev deporteret - først til Sachsenhausen og så endte han sine dage i Auschwitz. Så for mig bliver det også et få et mindesmærke for min farfar i Danmark, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den tyske kunstner Gunter Demnig lægger 3 Snublesten - Stolpersteine - foran Synagogen i København. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

De danske ofre blev deporteret til Tyskland, efter at de i 1943 blev fragtet til koncentrationslejre i Tyskland.

I 1940 udviste danske myndigheder de statsløse jøder, som ankom til Danmark som flygtninge, til Tyskland. De døde i nazisternes tilintetgørelseslejre.

På mindestenene står navnene på ofrene, og hvornår de er født. På en af de første sten, der blev lagt foran synagogen, står der 'Beile Malka Zipikoff, født 1861, arresteret 1. 10. 1943'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De danske ofre blev deporteret, efter at Nazi-Tyskland i oktober 1943 besluttede at tage alle danske jøder og sende dem til koncentrationslejre i Tyskland. Siden 1992 har Gunter Demnig lagt over 74.000 Snublesten i 24 europæiske lande. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Stenene ligger i jorden på en række mellem brosten. Trods navnet snublesten er det ikke meningen, at man skal snuble over dem. Man kan højst falde i staver et øjeblik.

Snublestenene er placeret flere steder i Europa blandt andet i Tysklands hovedstad, Berlin, og Ungarn og Holland.