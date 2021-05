Snyd med grænsebiler for millioner

Ved du noget om sagen? Så kontakt Ekstra Bladets journalister på MR@eb.dk eller krypteret på Ryrso@protonmail.com

En fejl i et IT-system har ifølge Motorstyrelsen betydet, at biler kunne indregistreres i Danmark, uden at der skulle betales registreringsafgift, og styrelsen vil derfor kræve mellem 10 og 12 millioner kroner betalt i registreringsafgift.

Det oplyser styrelsens direktør Jørgen Rasmussen.

- Det der er omdrejningspunktet i fejlen er, at da man i det daværende Skat konverterede motorregisteret til det nye system i 2012. Og i den forbindelse, der får man for de her grænsepladebiler ikke flyttet en spærring med over. Det betyder, at man kan indregistrere bilen uden at betale registreringsafgift, siger Jørgen Rasmussen.

Klonede biler

Ekstra Bladet kunne for nylig afsløre, at kriminelle havde ændret dyre luksusbilers identitet til, hvad der tydede på at tilhøre såkaldt grænsepladebiler, og at en liste over disse grænsepladebiler tilsyneladende florerede i det kriminelle miljø.

Grænsepladebiler er biler købt i Danmark uden registreringsafgift, fordi bilerne skulle ud af Danmark kort efter købet - for eksempel i forbindelse med, at en dansker skulle flytte til udlandet.

Hvordan de kriminelle tilsyneladende er kommet i besiddelse af oversigten er fortsat uvist, men Motorstyrelsen har efter Ekstra Bladets henvendelse for uger tilbage igangsat en undersøgelse af, om det skyldes et læk hos dem.

- På baggrund af de her ret omfattende undersøgelser, som vi har lavet, der tyder det ikke på, at vi har haft nogen medarbejdere, der har gjort noget, som de ikke skulle.

- Vi har lavet ret omfattende undersøgelser langt tilbage i tid, hvor vi bl.a. har set på, hvem har været inde og kigge på de her køretøjer. Man kunne se, at der var et væld af medarbejdere, der tilfældigt har været inde at kigge på de forskellige biler, men der var intet gennemgående. Så vi har ingen indikationer på, at nogen af vores medarbejdere har en andel i det her, siger Jørgen Rasmussen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen.



Kunne gætte sig frem Med ændringerne i Motorregisteret i 2012 blev der samtidig på bilers registreringsattester anført to såkaldte kontroltal med adskillige cifre hver. Kontroltallene skal man oplyse, når man ønsker nummerplader til bilen som bevis på, at man er ejeren. Før 2012 havde registreringsattesterne imidlertid kun ét kontroltal bestående af ét ciffer mellem 0 og 9. Det har altså være let for eventuelle kriminelle at gætte sig frem til det korrekte tal ved blot at prøve sig frem.

Måske tilfældigt

Han tror i stedet, at det mest sandsynlige er, at hullet er blevet opdaget ved en tilfældighed.

- Det er et godt spørgsmål (hvordan folk har fået adgang til oplysningerne, red.). Der er flere vinkler på det. Den som jeg hælder mest til, er, at nogen tilfældigt er vendt hjem med et køretøj og så opdager, at det faktisk er muligt at få en nummerplade på bilen på uden at betale afgift. så det er tilfældigt.

- En anden mulighed er, at man systematisk har kigget i Motorregisteret og fundet grænsepladebilerne, siger direktøren.

700 biler

Styrelsen har dog ikke bidt mærke i, om der var bestemte forsikringsselskaber eller andre ting, der gik igen, og måske kunne pege pilen i en retning af, om nogen har misbrugt oplysninger, de har haft adgang til.

Ifølge Jørgen Rasmussen har Motorstyrelsen fundet 700 grænsepladebiler fra før 2012, der er kommet retur til Danmark. Heraf er der betalt korrekt registreringsafgift af de 500, og af de resterende har styrelsen konstateret snyd med registreringsafgiften for 70 biler.