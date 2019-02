Snydt af ejendomsmæglere: Løj om fremvisninger

Et ægtepar fra Amager ville sælge deres rækkehus gennem Danbolig, men ved hjælp af et overvågningskamera fandt de ud af, at mæglerne aldrig havde holdt en fremvisning

Det lød næsten for godt til at være sandt, da Anders Peter Amsnæs fik at vide af Danbolig, at de efter blot fire dage på markedet havde hele fire fremvisninger af hans lejlighed.

- Efter den anden fremvisning fik vi at vide, at der havde været et par, som var super interesserede, og han gav meget detaljeret information om, hvad de kunne lide.

- Den var bare alt for dyr, og de ville kun give 600.000 mindre end den pris, som mægleren havde vurderet den til, siger Anders Peter Amsnæs til Ekstra Bladet.

Gik alene rundt

Mens mægleren skulle være til stede i huset for at gennemføre en fremvisning, opdagede Anders' kone, Ditte Yde Amsnæs, noget mistænkeligt.

- Min kone havde været hjemme for at hente sin cykel, og her så hun, at han var i huset alene. Han gik rundt alene og gik over i fælleshuset alene.

- Vi har et overvågningskamera siddende som en del af et alarmsystem, og så ville vi lige gå ind og tjekke, for at sikre os, at der ikke foregik et eller andet underligt.

Det gjorde der så. På overvågningsvideoen kunne de se, at der ikke havde været nogen til fremvisning nogen af dagene.

- Mægleren trasker ind i huset, går lidt rundt alene, tænder og slukker lyset, og så smider han nogle blå sutter på gulvet, så det ser ud, som om der har været en masse mennesker, og så går han igen.

- Så ringer de op til os og fortæller, at vores lejlighed er for dyr. Det er efter, at den har været til salg i fire-fem dage.

Anders og Ditte Amsnæs valgte Danbolig, fordi de havde hørt gode ting om dem. Privatfoto.

Frygter snyd

Selvom de havde opdaget, at mæglerne snød, så ville de alligevel lade dem afholde den tredje fremvisning.

- Nu valgte vi så, for at dokumentere det hele, at lade dem lave fremvisning nummer tre også. Det var efter deres udsagn en dobbelt fremvisning, og der skete præcis det samme.

- En times tid efter, at mægleren havde været der, ringede han os op og sagde, at der havde været to par, og gav os en masse historier om, at de var glade for vores fælleshus og alt muligt halløj, men de syntes begge to, at det var for dyrt.

Hele processen fik Anders og Ditte Amsnæs til at frygte, at der foregik noget fordækt, og at mæglerne bare ville have dem til at presse prisen i bund, så lejligheden nærmest ville sælge sig selv.

- Det tegner et billede af, at i stedet for at bruge deres energi på at sælge vores bolig, så bruger de deres energi på at få os til at sætte prisen ned. For så kommer køberne selv.

- Det er sikkert en bedre tidsmæssig investering for dem, men det kommer jo til at koste os penge.

Danbolig undskylder

Efter den tredje fremvisning valgte parret at konfrontere Danbolig med deres opdagelser. De fik tilbudt to flasker rødvin og en middag som undskyldning for behandlingen.

I en mail til parret undskylder Danboligs daglige leder, Kim Tandrup, for situationen og bekræfter, at deres aftale er ophævet.

Samtidig fortæller han, at de vil tage hånd om situationen internt.

'Tak for snakken. Og igen, så beklager jeg dybt for denne situation. Det er naturligvis dybt uacceptabelt og noget vi vil tage hånd om internt. Jeg bekræftet hermed, at vores aftale er ophævet, og at I ingen udgifter hertil har.'

'Igen, jeg beklager utrolig meget, det er på ingen måder okay og på ingen måder den måde danbolig, Niels Hald arbejder på,' skriver han.

Anders og Ditte Amsnæs har takket nej til både vin og middag, og så har de bedt Danbolig og at sende alle billeder og oplysninger om lejligheden videre til deres nye ejendomsmægler, så de kan komme videre med salget.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Danbolig Amager Strand uden held.

Til TV2 fortæller indehaver af Danbolig Amager Strand Torben Hald, at sagen er uacceptabel, og at de vil undersøge sagen internt.

- Det er absolut ikke firmaets politik. Det er fuldstændig uacceptabelt, at vores medarbejdere gør sådan noget her.

- Jeg tør ikke sige, om de selv har været lidt kreative, men det er noget, vi skal fuldstændig til bunds i for at finde ud af, hvorfor de har ageret, som de har. Vi er hyret af kunderne her, og derfor skal vi sørge for at få den højeste mulige pris, siger han.