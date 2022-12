Snydt af falsk Facebook-opslag: Bestormet af tilbudsjægere

Butikschefen i den pågældende butik advarede ellers mod, at opslaget ikke var skrevet af Aldi, men da var skaden sket

'50 procent på alt i butikken.'

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Ikke desto mindre var det ifølge Fyens Stiftstidende, hvad medlemmer af Facebook-gruppen 'Skibhuskvarteret' kunne læse i et opslag fra den lokale Aldi i Odense-bydelen tidligere på ugen.

Opslaget var dog snyd og bedrag.

Butikschef advarede

Kommunikationschefen i Aldi, Louise Wendelbo, oplyser over for lokalmediet, at det budskab ikke var nået frem til alle.

Derfor gik rigtig mange kunder da også forgæves til Aldis butik i Havnegade, forklarer hun:

- Jeg har talt med dem i butikken og kan bekræfte, at der var en del kunder, som besøgte butikken i går, fordi de havde læst opslaget. De blev naturligvis skuffede, men var forstående - det var jo ikke noget, butikken havde haft noget at gøre med.

- Butikschefen var faktisk selv inde og kommentere opslaget og afvise, at det havde noget på sig. Opslaget blev anmeldt til gruppens administrator, hvorefter det hurtigt blev slettet.

Tidligere på måneden meldte den tyske supermarkedskæde ud, at Aldi lukker i Danmark. Rema 1000 køber en stor del af butikkerne, mens resten lukker, lød det 9. december.

Indtil videre er det usikkert, hvad der sker med Aldis butik i Havnegade i Odense til 1. februar 2023, hvor Rema 1000 overtager de fleste af kædens butikker.