Snydt af 'kriminalassistent': Kvinde overførte 220.000 kroner

En ældre dame blev onsdag udsat for en hensynsløs svindler, som franarrede hende et større beløb over telefonen

Det sker igen og igen.

Stort set hver eneste måned bliver ældre borgere udsat for svindel over telefonen af falske betjente, der ringer og får dem til at give kortoplysninger eller overføre penge til andre konti.

Senest er det sket for en 72-årig kvinde fra Ringsted, som onsdag blev kontaktet af en 'kriminalassistent'.

Kvinden lod sig overtale til at overføre cirka 200.000 kroner til den ukendte mand, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Tænk dig om

Svindlen får nu politiet til at gentage budskabet om, at man skal tænke sig om to gange, hvis man bliver kontaktet med henblik på at dele personlige bankoplysninger.

Annonce:

'Hverken banken eller politiet kontakter nogensinde borgerne på den måde. Svindlerne er meget veltalende og udnytter typisk den forvirring, der opstår, når de ringer og påstår, at ens penge er i fare for at blive stjålet her og nu. Vi opfordrer fortsat folk til at snakke med deres ældre pårørende om risikoen for at blive svindlet', lyder det fra politikredsen.

Østjyllands Politi modtog senest i oktober tre anmeldelser fra ældre medborgere, der var blevet franarret kontokort og kort koder i lignende svindelsager.

Tidligere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan at svindlerne er uddannede til at drive svindlen, så den lyder troværdig, og at svindlerne målrettet går efter ældre.

Der er tale om store beløb. Alene i år er ældre sammenlagt blevet franarret 56 millioner kroner.

Politiet har gentagne gange advaret mod svindel, og en ny undersøgelse har blotlagt lidt af fænomenet 'ældresnyd'