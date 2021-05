Snydt - DMI varsler risiko for skybrud, hagl og torden

Der er regn på vej ind over Danmark - og det kan risikere at gå hen og blive en voldsom omgang

Imens danskerne strømmer ud i formiddagssolen, har DMI udsendt et varsel om risiko for skybrud, hagl og torden i det meste af landet.

Det fortæller Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved DMI til Ekstra Bladet:

- Vi er stadig usikre på, hvad der kommer til at ske. Men det uvejr, vi sidder og kigger på ude over havet lige nu, er så potent, at vi ikke kan udelukke, at det bliver til skybrud.

Regnen kommer

Det er dog helt sikkert, at der kommer et skifte i vejret fra de forårstemperaturer, der i øjeblikket strømmer over landet.

Med andre ord: Det kommer til at regne - spørgsmålet er bare, hvor kraftigt regnen bliver.

- Der kan blive tale om lokale skybrud, hagl, torden og kraftige vindstød, fortæller Lars Henriksen.

- Vi holder øje med det, som det er lige nu. Og så kan det være, at vi bliver nødt til at opjustere varslet senere.

Varslet gælder for hele Jylland, Fyn og Vestsjælland.

I øjeblikket gælder varslet fra klokken 15 søndag eftermiddag og frem til midnat.