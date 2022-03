Snydt: Ministre i videoopkald med falsk premierminister

Både Storbritanniens forsvars- og indenrigsminister er blevet taget ved næsen.

Lad os starte med den britiske forsvarsminister, Ben Wallace.

Torsdag tændte han for et videoopkald, hvor den ukrainske premierminister, Denys Shmyhal, kom til syne på skærmen. Men efter et stykke tid gik det op for forsvarsministeren, at opkaldet var et fupnummer.

- I dag (torsdag, red.) forsøgte en bedrager, der påstod at være Ukraines premierminister, at tale med mig. Han stillede mig flere vildledende spørgsmål, og efter at være blevet mistænksom afbrød jeg opkaldet, skriver Ben Wallace på Twitter og fortsætter:

- Ingen russisk desinformation, fordrejning og beskidte tricks kan aflede opmærksomheden fra Ruslands menneskerettighedskrænkelser og ulovlige invasion af Ukraine, afslutter forsvarsministeren.

Kort tid efter skrev den britiske indenrigsminister, Priti Patel, på Twitter, at hun også havde oplevet lignende tidligere på ugen.

I skrivende stund vides det ikke, hvem fubmageren var, eller om der er tale om samme person.

Det er ikke første gang, at man hører om falske videoer under Ukraine-krigen. I de seneste dage har en falsk video af den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, floreret på de sociale medier.

Her skulle præsidenten efter sigende havde sagt, at de ukrainske styrker skulle smide deres våben og imødekomme Ruslands krav.

