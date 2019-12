Social dumping: Her lyver direktør på kæmpebyggeri

Entreprenørvirksomheden Bach Gruppen, der står bag det gigantiske anlægsprojekt Bryggens Bastion, har ladet håndværkere sove i ulovlig skurby på byggeplads. Hør lydklippet, hvor direktør lyver over for Ekstra Bladet

Storentreprenøren Bach Gruppen har bygget en ulovlig skurby på det gigantiske anlægsprojekt Bryggens Bastion i København, hvor blandt andet østeuropæiske håndværkere bor og sover.

Det har Københavns Kommune bekræftet over for Ekstra Bladet.

Bryggens Bastion kommer til at udgøre et areal på 125.000 kvadratmeter på Islands Brygge i København. Foto: Aleksander Klug

Forud for bekræftelsen havde Ekstra Bladet selv besøgt pladsen, hvor flere personer fortalte, at de enten selv boede i skurbyen, eller at de vidste, at andre gjorde det.

En mand i arbejdstøj, som fortalte at han kom fra Litauen, bekræftede, at han boede på pladsen, og udpegede sin egen skurvogn, da han blev spurgt, hvor på pladsen, han boede.

En dansk kvinde, der arbejder som kok for folkene på pladsen, bekræftede, at der bor mange østeuropæiske arbejdere på pladsen, lige inden hun fortalte, at pressen på ingen måde var velkomne.

Hun kontaktede derefter en direktør i Bach Gruppen, som kort efter ankom.

Direktøren, som også præsenterede sig som byggeleder på pladsen, Henrik Bo Bach, kom kort efter til og smed Ekstra Bladet ud af skurbyen.

I samme ombæring påstod han, at virksomheden havde tilladelse til at lade håndværkere bo og sove i skurvognene, som Bach Gruppen har fået stillet op.

Bryggens Bastion ligger klos op ad Københavns Universitet og skal efter planen omfatte et areal på 125.000 kvadratmeter og op til 1000 boliger, når det engang står færdigt.

Direktør i Bach Byggeri, Anders Bo Bach, har hørt fra sine folk på pladsen, at 'de materielle forhold' for håndværkerne i skurbyen er i orden, siger han til Ekstra Bladet. Foto: Aleksander Klug

Stor stigning

Ifølge tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er særligt antallet af arbejdere fra Rumænien, Litauen, Ukraine og Polen steget betragteligt de seneste ti år.

Faglig sekretær hos 3F BJMF Rasmus Kreutzmann fortæller, at der særligt blandt netop de grupper af udenlandske arbejdere i byggeriet er mange sager om blandt andet boligforhold, der ikke lever op til gældende regler.

- Vi ser flere og flere sager, og forholdene bliver værre og værre.

- Særligt blandt gruppen af rumænere, litauere og ukrainere ser vi mange sager, som kan komme i kategorien social dumping.

- Vi møder mange håndværkere fra de lande, hvor firmaerne har en masse dårlige undskyldninger for, hvorfor forholdene ikke er i orden, siger han.

Fra 2008 til 2018 er antallet af rumænere, der arbejder i Danmark, blandt andet steget fra under 2000 til mere end 16.000.

Antallet af polakker er steget fra omkring 19.000 til mere end 27.000, mens antallet af litauere er steget fra mindre end 2000 til mere end 9000.

Ulovligt

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har efter Ekstra Bladets henvendelse selv har været på inspektion på pladsen.

Her kunne de konstatere, at der ikke var givet tilladelse til opførelsen af skurbyen, skriver centerchefen i Teknik- og Miljøforvaltningen i København, Rikke Sønderriis, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

- Vores folk var på byggepladsen i mandags i anden forbindelse og fik oplyst, at der overnattede mandskab i skurvogne og campingvogne på pladsen. Det har vi ikke givet tilladelse til.

- Forvaltningen har tidligere givet tilladelse til overnatning i de børnehavepavilloner, som ligger ved siden af skurbyen.

- Bach Gruppen har meddelt, at de nu vil søge om tilladelse til, at de også må bo i campingvognene og skurvognene, skriver hun.

Bagsiden af de skure, hvor håndværkerne bor. Foto: Aleksander Klug

En af de nyopførte bygninger på Bryggens Bastion. Foto: Aleksander Klug

Beklager

Direktør i Bach Gruppen Anders Bo Bach siger til Ekstra Bladet, at han beklager, at de rette tilladelser ikke er blevet søgt.

- Tilladelsen eksisterer ikke i øjeblikket, og det er ikke o.k. Vi skal leve op til reglerne. Det skal bringes i orden med det samme, og det bliver det.

- Jeg tror ikke, at der er nogen, der forventer, at tilladelsen ikke kan gives. Men det kræver en helt almindelig ansøgningsproces, hvor vi skal dokumentere nogle forhold, før tilladelsen kan gives.

- Jeg er glad for, at vi har fået fokus på det her, for vi er ikke interesserede i at have forhold, der ikke lever op til reglerne. Så vi er glade for, at vi kan få det her bragt i orden, siger han.

