Social medie med kæmpe ændring

ra 22. november vil det ikke længere være muligt at opleve politiske reklamer på Twitter.

Det oplyser selskabets administrerende direktør og medstifter det sociale medie, Jack Dorsey, i en række tweets.

- Vi har besluttet at stoppe al brug af politiske reklamer på Twitter globalt. Vi mener, at politiske budskaber skal være fortjent, ikke købt, siger han onsdag aften dansk tid, skriver han.

- Mens reklamer på nettet er ufatteligt kraftfulde, lyder det videre.

Ifølge Twitter-direktøren kan netop den kraft påvirke politik, hvor det kan blive brugt til at påvirke stemmer, der kan påvirket millioner af liv.

Selskabets endelige retningslinjer på området bliver offentliggjort 15. november. Der vil også være få undtagelser, lyder det.

Reklamer, der forsøger at få folk til at stemme, vil fortsat være i orden, lyder det eksempelvis.

- Vi starter med at udbrede vores nye politik 22. november for at give vores nuværende annoncører en varsling, inden denne ændring træder i kraft, skriver Jack Dorsey.

Den nye linje bliver lagt i en tid, hvor Facebook har været i modvind i forhold til at faktatjekke indlæg fra politiske kampagner.