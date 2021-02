Socialrådgiver gik psykisk ned: Ekstremt ydmygende ikke at være den stærke

Kære Puk

Jeg er uddannet socialrådgiver, men blev for et par år siden udsat for et overfald, og jeg har siden haft svært ved at hænge sammen psykisk.

Min arbejdsgiver – en kommune – var til sidst nødt til at afskedige mig, og siden da har det været en nedadgående spiral i mit liv, der har ført til, at jeg nu nærmest har mistet alt. Og jeg mener virkelig alt. Mit helbred, min indtægt og alt det, der følger med.

Det værste er næsten, at det faktisk har gjort det værre, at jeg selv er socialrådgiver. Alle omkring mig har forventet, at jeg bare kunne ordne det hele selv – jeg havde jo forstand på systemet.

Men det har nærmest haft den modsatte virkning. De, der har siddet med min sag, føler jeg, har været meget bevidste om min faglige baggrund, og det har virket, som om jeg fik en hårdere medfart. Måske er det bare noget, jeg forstiller mig ...

Men jeg må bare kaste håndklædet i ringen og indrømme, at jeg har givet op. Jeg er fuldstændig udkørt efter tre års kamp mod det system, som jeg selv engang var en del af.

Det piner mig faktisk, at jeg har været en del af det maskineri. Dengang forstod jeg nok ikke, hvordan det var at være en af ’dem’, der virkelig var groet fast i systemet uden at kunne komme videre.

Jeg har brug for kvalificeret hjælp til at komme videre med min, men jeg er ærlig talt i tvivl om, hvor og hvem jeg skal kontakte.

Jeg har ingen penge, så jeg kan ikke betale for hjælpen, så jeg er afhængig af enten frivillig hjælp eller i hvert fald gratis hjælp.

Hvis du har nogen idéer, er jeg dig taknemmelig. Og så vil jeg bare ønske dig alt held og lykke til og tak for din indsats.

Med venlig hilsen,

en tidligere socialrådgiver

Kære tidligere socialrådgiver

Ja, i sidste ende er vi alle i samme båd, og det er noget skidt, hvis skuden synker. Især hvis man ikke har sikret sig med private lønsikring og opsparing, og det er der jo næsten ingen normale lønmodtagere, der har.

Der er ikke meget plads at svare på her, så derfor får du tre links nedenfor til de steder, hvor du kan søge gratis hjælp. Måske kan du bruge nogen af dem, måske kender du dem alle i forvejen?

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Derudover tænker jeg, at du nok har været igennem fagforeningen/a-kassen? Her er der jo en socialrådgiver/jurist, der kan hjælpe, rådgive og vejlede dig som medlem. Det glemmer mange. Måske har du meldt dig ud ... hvis ikke er det jo en mulighed.

Jeg tror, du har ret i, at det kan virke modsat, når man er uddannet socialrådgiver og selv ender ’på den anden side’ af bordet.

Det kan være ekstremt ydmygende at skulle stå ansigt til ansigt med sit eget fag og samtidig være sårbar og afhængig af den hjælp, man får – uden selv at være den stærke.

Jeg ønsker dig alt held og lykke til – og god bedring.

Med venlig hilsen,

Puk

Links Gratis retshjælp

Gratis retshjælp nær Rådhuspladsen i København. Alle kan møde op, også selvom du ikke bor i København.

Gratis rådgivning

Settlementet på Vesterbro i København har både gælds-, juridisk- og socialrådgivning.

Social rådgivning

SR-Bistand har i årtier ydet både rådgivning inden for det sociale område samt gratis bisidderordning. Ordningen varetages overordnet af studerende med vejledning fra uddannede socialrådgivere og jurister.

