Socialt medie vil begrænse kritiske kommentarer

Det sociale medie Twitter vil give brugerne mulighed for selv at bestemme, hvem der kan kommentere deres opslag.

Det skriver tech-mediet The Verge.

Det sociale medie Twitter, der i Danmark primært bruges af journalister og politikere til at diskutere dagsordenen, går i en ny retning, når de i 2020 gør det muligt at styre, hvem der kan kommentere på opslag.

Ifølge folkene bag Twitter er udvidelsen et forsøg på at gøre op med hadefulde kommentarer på mediet.

- Den primære motivation er kontrol, udtaler produktleder for Twitter Kayvon Beykpour i en pressemeddelelse.

Udover at brugerne vil kunne skjule specifikke svar til deres opslag, vil man også på forhånd kunne bestemme, om opslaget skal være tilgængeligt for kommentarer fra alle, en udvalgt skare eller slet ingen.

Begrænser kritik af magt

Udvidelsen møder ifølge de amerikanske medier The Verge og Techcrunch kritik fra brugerne.

Kritikerne er bekymrede for at journalister og borgere ikke kan udfordre magthavere på deres holdninger eller den fakta, de deler.

Det amerikanske medie The Verge påpeger, at man med den nye funktion vil kunne få opslag til at fremstå mere vellidte og positive end de er.

Begrænser ytringsfriheden

Twitter, der er grundlagt i USA, har i løbet af de seneste år gjort flere tiltag for at moderere debatten på mediet.

De har proaktivt skjult opslag, der kunne være stødende, filtreret samtaler mellem brugere, hvis kommentarerne kommer fra brugere, der vurderes at være hadefulde.

I 2019 udelukkede de den højreradikale konspirationsteoretiker Jacob Wohl, der offentligt pralede af at have administreret flere falske profiler, der spredte falske informationer om Donald Trump.

Det har fået flere tilhængere af præsidenten til at anklage mediet for at operere ud fra et politisk bias, der begrænser brugere, der mener noget andet.

Ifølge Twitter er tiltag som mulig begrænsning af kommentarspor og udelukkelse af radikale personligheder alle sammen forsøg på at sikre, at deres brugere har en god oplevelse på Twitter.

- Alle skal være trygge og sikre, når de skriver til hinanden på Twitter, udtaler Twitter selv i en officiel udtalelse.