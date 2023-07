Sødestof på kræftliste: Slut med Coca-Cola Zero?

Sødestoffet aspartam vil snart få en plads på WHO's liste over potentielt kræftfremkaldende stoffer, men en ekspert opfordrer folk til at slå koldt vand i blodet

Overvejer du også at skære ned Coca-Cola Zero-forbruget?

Det er der unægteligt en masse mennesker, der gør efter sidste uges nyhed om, at sødestoffet aspartam vil blive erklæret som et muligt kræftfremkaldende stof af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Aspartam er et af verdens mest almindelige kunstige sødestoffer og bruges nemlig Coca-Cola Zero og andre produkter som Stimorol-tyggegummi.

Men Johnni Hansen, der er seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse, opfordrer folk til at slå koldt vand i blodet oven på nyheden.

Manglende dokumentation

Bare fordi sødestoffet kommer på listen, betyder det ikke, at det giver dig kræft.

- Dokumentation er endnu ikke god nok til, at man kan sige, at det sandsynligvis er kræftfremkaldende, eller at det er kræftfremkaldende, siger han til Ekstra Bladet.

Listen er nemlig inddelt i fire grupper, og aspartam indtræder i kategorien 2B, som er for stoffer, der 'muligvis er kræftfremkaldende for mennesker'.

- Det betyder, at der er rejst en mistanke om, at det godt kunne være kræftfremkaldende, siger Johnni Hansen og fortsætter.

- Men gruppe 2B er mest en gruppe til forskere om, at nu skal man prøve at undersøge det her lidt bedre.

I samme grupper finder man en masse andre stoffer, der bliver brugt i hverdagen, såsom aloe vera og benzin.

Kan gå begge veje

Og når et stof er i gruppe 2B, så kan det lige så vel ende i gruppe 2A, som betyder, at stoffet sandsynligvis er kræftfremkaldende, som gruppe 3, der betyder, at det ikke er kræftfremkaldende.

- Det kan nemlig gå begge veje. Og hvis det skulle vise sig, at det er kræftfremkaldende, er risikoen formentlig lille, for ellers havde vi nok opdaget det, ligesom vi har gjort med cigaretter og mange andre ting.

- Så man behøver ikke ligge søvnløs, fordi man har drukket Coca-Cola Zero i mange år, siger seniorforskeren.

Den 14. juli vil redegørelsen for, hvordan man er kommet frem til konklusionen om, at aspartam skal i gruppe 2B, blive offentliggjort.