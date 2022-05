Søger ukrainske flygtninge til 70 kroner i timen

Mens politikerne løfter grænsebommene, og danske virksomheder byder ukrainske krigsflygtninge velkommen ved samlebåndet, står flere vikarbureauer klar i kulissen med job, hvor lønnen er ned til 70 kroner i timen.

Efter at have gennemgået stribevis af jobopslag, skrevet på ukrainsk eller forsynet med hashtagget #JobsForUkraine, kan Fagbladet 3F afsløre, at vikarbureauerne målretter annoncerne til ukrainske krigsflygtninge.

- Du får 1.500-1.800 euro (ca. 11.200-13.500 kroner, red.) før skat, hvis du arbejder omkring 40 timer om ugen, siger en medarbejder fra vikarbureauet Arbejdsudleje til en ung kvindelig flygtning, som for nylig er kommet til Danmark fra Ukraine.

Hun ringer til virksomheden på vegne af Fagbladet 3F, som har sat sig for at undersøge, hvad det er for nogle arbejds- og lønvilkår, der venter de titusindvis af krigsflygtninge fra Ukraine.

Jobbet, som vikarbureauet Arbejdsudleje rekrutterer til, er et rengøringsarbejde, og lønnen svarer til en timeløn på mellem 70 og 85 kroner før skat.

Et lønniveau, som almindeligvis er forbeholdt ungarbejdere i for eksempel et supermarked.

Jens Arnholtz, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet, er overrasket over, at krigsflygtninge tilbydes job til så lav en løn.

- Jeg havde troet, med al den debat om solidaritet og støtte til ukrainske flygtninge, at der var en fornemmelse af, at vi også skal behandle dem ordentligt. Det synes jeg ikke, det her er udtryk for, siger han.

Arbejdsudleje oplyser, at de formidler rengøringsjob til en række campingpladser i Jylland og på Fyn.

Foruden lønnen lover Arbejdsudleje, at den ansatte vil få en bolig, eksempelvis en campingvogn, stillet til rådighed uden ekstra beregning.

Et nogenlunde tilsvarende tilbud lyder fra firmaet WorkInDK.

Her efterspørger vikarbureauet i jobopslag på ukrainsk landbrugsarbejdere til gårde i hele Danmark.

- Månedslønnen er 7.500 kroner efter skat. Før skat og husleje får du 11.500 kroner, siger den ansatte ved WorkInDK til den ukrainske krigsflygtning, der ringer på vegne af Fagbladet 3F.

Derudover oplyser WorkInDK, at flygtningen skal betale 750 kroner til virksomheden, når de har fundet et arbejde til hende.

Fagbladet 3F har fundet jobopslagene på blandt andet Jobnet og Jobindeks og Facebookgrupper, der skal hjælpe ukrainere i arbejde.

Lektor Jens Arnholtz forklarer, at vi her ser bagsiden ved at åbne arbejdsmarkedet og sidestille krigsflygtninge med andre EU-borgere.

- Så kan virksomhederne jo netop tilbyde lave lønninger. Selv hvis du er ungarbejder, ville de her lønninger være rimeligt lave, siger han.

Jacob Nielsen Arendt, professor og forsker ved Rockwool Fonden, vil ikke blive overrasket, hvis mange ukrainske flygtninge ender i meget lavtbetalte job inden for eksempelvis rengøring eller landbrug.

- For en del af ukrainerne er den lave løn lidt højere end det beløb, de får udbetalt fra staten, siger han.

Han henviser til, at flygtninge fra Ukraine, som ikke har børn, får lidt over 6.000 kroner om måneden i såkaldt selvforsørgelsesydelse.

Andreas Kauders, som ejer Arbejdsudleje ApS via et andet selskab, siger til Fagbladet 3F, at han mener, at ukrainske krigsflygtninge ligesom alle andre må tage job, hvor lønnen svarer til evnerne.

- Medarbejdernes løn er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Vi sætter ikke lønningerne. Vi formidler arbejde mellem arbejdstageren og arbejdspladsen, siger han.

Han ser ikke noget problem i de lønninger, som selskabet rekrutterer arbejdskraft til.

- Vi tilbyder billig arbejdskraft til vores kunder. Arbejdstagerne vil altid søge at få de bedste jobs til de højeste lønninger. Vi har et tilbud til de lønninger, som er opgivet i jobannoncerne, siger Andreas Kauders.

Fagbladet 3F har forsøgt at få en kommentar fra WorkInDK.

Over telefonen afviser en ukrainsk talende medarbejder, at de annoncerer med job til ukrainske flygtninge på Facebook.

Han afviser også at have tilbudt Fagbladets ukrainske medhjælper et arbejde til den nævnte løn – til trods for, at samtalen er optaget på bånd og forelagt en ukrainsk tolk.