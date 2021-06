Søkøer dør i alarmerende tempo: - Aldrig set noget lignende

En sand naturtragedie udspiller sig i disse dage, hvor søkøer dør som fluer i farvandet, der omkredser USA.

I 2021 er 761 såkaldte Florida-søkøer således afgået ved døden, svarende til omkring ti procent af populationen, og antallet af har overgået det samlede tal for hele 2020. Det skriver Washington Post.

Fortsætter udviklingen, kan antallet af døde søkøer nå helt op på over 1000, inden året er omme.

- Vi har aldrig set noget lignende, siger Jaclyn Lopez, leder for Center for Biologisk Diversitet i Florida.

– Det er rimeligt at kalde det en krise. Det er ingen overdrivelse, når du ser hundredvis af søkøer dø på denne måde, fortsætter hun.

Kan skyldes forurening

Miljøforkæmpere mener, at massedøden kan skyldes forureningen af dyrenes miljø. Forurenet vand dræber nemlig søgræsset, og det udgør størstedelen af søkøernes føde.

Det er en udvikling, som aktivister har råbt op om i årevis, skriver mediet. Tendensen er da også blevet erklæret for 'usædvanlig', og myndighederne kræver, at der bliver handlet straks for at standse den.