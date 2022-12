Søn til dræbt milliardærpar udlover dusør på 180 millioner

Fem år efter et dobbeltdrab på et canadisk milliardærpar intensiverer parrets søn nu jagten på oplysninger, der kan føre til en opklaring af drabet.

Således tilbyder sønnen yderligere 25 millioner canadiske dollar - knap 130 millioner kroner - i dusør. Det betyder, at den samlede dusør for oplysninger, der kan føre til opklaring af drabet på 75-årige Barry Sherman og 70-årige Honey Sherman er oppe på 35 millioner dollar - knap 180 millioner kroner.

Det skriver CNN.

Det var en ejendomsmægler, der fandt ligene af de to i deres luksusvilla i Toronto kort før middag den 15. december 2017.

De blev fundet ved siden af swimmingpoolen i husets kælder. Her sad de halvt op side om side med bælter bundet rundet om halsen. Bælterne var fastgjort til rækværket på den indendørspool.

De var begge fuldt påklædt og iført frakker, der var trukket ned over deres skuldre.

Politiet fandt ingen tegn på indtrængen i luksusvillaen, og en obduktion viste senere, at ægteparret var omkommet ved kvælning.

Historien trak overskrifter i hele verden, og der var mange teorier om, hvem der kunne have dræbt grundlæggeren af medicinalvirksomheden Apotex og hans filantropiske hustru - et af Canadas rigeste par.

Efterforskere har siden arbejdet på sagen, men fem år senere er stadig ingen anholdt.

I forbindelse med femårsdagen for drabet tidligere på ugen fortalte parrets søn, Jonathon Sherman, at hver eneste dag har været et mareridt.

- Jeg er overvældet af smerte, tab og sorg, og disse følelser forstærkes hele tiden, sagde han til Canadas CBS News ifølge CNN.

Samtidig annoncerede han den nye dusør.

- Det vil ikke være muligt for mig at finde fred, før de ansvarlige for denne ondskabsfulde gerning bliver stillet for retten.

- Jeg håber, at dagen kommer, hvor jeg kan udbetale dusøren, da det vil give mig mulighed for at hele, sagde han.

Barry og Honey Sherman var kendt som gavmilde donorer og filantroper.

Tusindvis af mennesker deltog i deres begravelse, herunder den canadiske premierminister, Justin Trudeau, og premierminister i Ontario-provinsen Kathleen Wynne.

Barry Sherman var ifølge magasinet Forbes god for 3,2 milliarder amerikanske dollar - cirka 22 milliarder kroner - ved sin død.

Formuen skabte han gennem medicinalselskabet Apotex, der er blandt de største i Canada.