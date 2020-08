Søndag er årets varmeste dag: - Det kan blive endnu varmere

Hvis du synes, søndagen under den nationale hedebølge har været ekstra varm, så er der god grund til det.

Søndag er indtil videre årets varmeste dag. Det skriver DMI på Twitter.

Der er målt 32,4 grader i København og Frederiksberg Kommune.

Der blev målt 32,4 grader klokken 14, og temperaturen lå stabilt indtil klokken 16, hvor temperaturen faldt til 32,3 grader.

Flere steder i landet er der målt over 30 grader, men eksempelvis i Nordvestjylland har der kun været lidt over 20 grader, oplyser Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved DMI.

- Målingen i København er lidt speciel, da det er en storby, og storbyer er ofte varmere end de mindre byer. Men der er også målt over 30 grader i den sydøstlige del af Jylland og lokalt på Fyn, siger han.

Kan blive varmere

En hedebølge i ved DMI defineret som tre sammenhængende dage med 28 grader i streg.

DMI varsler om farligt vejr kategori to i forbindelse med den nationale hedebølge. Varslet ophæves umiddelbart flere stedet i landet mandag aften, men vagthavende meteorolog tror, at hedebølgen stadig vil kunne fortsætte lokalt.

- Jeg tror ikke, det er helt ovre. Tirsdag ser det ud til at blive lidt køligere på Sjælland, men den sydlige del af Jylland ser ud til at få temperaturer på over 30 grader. Måske helt op til 33.

- Så det kan blive endnu varmere end det, vi har målt i dag, siger Martin Lindberg.

Der er nu stadig et stykke op til varmerekorden, der ligger på 36,4 grader.