Søndag kan det gå galt igen

Det har været en forfærdelig november for den ikoniske by Venedig med voldsomme oversvømmelser, to omkomne og skader for flere millioner euro på byens seværdigheder, butikker og boliger.

Og søndag morgen er der igen varslet oversvømmelser. Det er femte gang på under 14 dage, at vandet forventes at stige til over 140 centimeter over den normale vandstand.

Ifølge meteorolog hos DMI Dan Nilsvall er der flere grunde til de kontinuerlige oversvømmelser.

-Der er et lavtryk, som kører henover Sardinien, og der kommer derfor en hel del regn. Den sydlige og østlige vind bliver ved med at flytte vandet, og det er med til at medføre de her konstante oversvømmelser i Venedig.

Advarslen om endnu en oversvømmelse kommer efter flere uger, hvor Venedig har haft oversvømmede gader efter en kæmpe stormflod ramte byen for omkring to uger siden.

Den italienske statsminister Guiseppe Conti kaldte katastrofen 'et slag mod landets hjerte', og regeringen har indført nødretstilstand.

Verdenskendt turistby i nødretstilstand

Venedig er kendt for sit vand, og lige siden byen blev grundlagt, har den med jævne mellemrum været oversvømmet. Men det er blevet hyppigere, og søndag er der risiko for at det sker det igen.

Frygter for deres by

Den verdenskendte by lever af turisme, men den kommende måned er 30 procent af alle bookinger i byen blevet aflyst, fortæller TV2's korrespondent Eva Ravnbøll.

- Venetianerne er kommet alvorligt i tvivl om, hvor længe deres by kan holde til det her, forklarer hun.

Oversvømmelserne er gået ud over byens kulturarv såvel som indbyggerne. Folk er blevet evakueret og forretningerne er blevet ødelagt af den høje vandstand.

- De har hele tiden vidst, at deres by var skrøbelig, og den har i mange år været oversvømmet af turister. Men nu, hvor den også oversvømmes af vand, er den presset til det yderste, forklarer hun.

Van(d)vittige billeder: Værste oversvømmelser i over 50 år