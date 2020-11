Sønderjysk landmand bag nazi-skilt af Mette Frederiksen

Et kæmpe skilt, hvor ansigterne af Mette Frederiksen (S), Pia Olsen Dyhr (SF), Pernille Skipper (EL) og Morten Østergaard (R) er klippet ind på naziuniformer, har i den grad sat gang i forargelsen på sociale medier.

Manden bag skiltet er landmand Peter Koed Jørgesen fra Christiansfeldt i Sønderjylland, som Ekstra Bladet har talt med.

Offentlig demonstration

Peter Koed Jørgensen erkender, at stå bag den kontroversielle skilt, men ønsker ikke at blive interviewet om sagen.

Trods det fortæller han Ekstra Bladet, at plakaten skyldes, at Koed Jørgensen er stærkt utilfreds med regeringen håndtering af minkskandalen.

Den megen polemik er kommet bag på landmanden, der nu har fjernet billedet af sin traktor med nazi-plakaten fra sin egen Facebook-side.

Koed Jørgensen avler sig ikke selv med mink, men beskæftiger sig primært med plantavl og skovdrift.

Hvorfor Peter Koed Jørgensen netop valgte at bruge et kopieret billede fra Facebook, hvor Statsministeren og flere folketingskolleger er klædt i nazitøj, kommer vi ikke dybere ind på - dog valgte landmanden at tage plakaten med ud til en offentlig demonstration, og det er netop også derfor, det har fanget Ekstra Bladets og mange andres interesse.

Tager afstand

Den nazi-udsmykkede traktor var en del af en landsdækkende demonstration for grundloven i protest mod regeringens håndtering af minksagen, og netop Peter Jørgensens traktor var med ved en demonstrationen i Agerskov.

Skiltet, der portrætterer Mette Frederiksen og flere andre politikere i Hitler-kostume, blev krævet fjernet omgående, lyder det fra Jens Peter Aggesen fra Agerskovgruppen, der arrangerede demonstrationen.

- Det er bestemt ikke noget, som jeg bryder mig om overhovedet. Vi er sønderjyder. Vi kender om nogle til nazismen. Det er sgu en idiot, der har haft det med, men vi ved ikke, hvem han er, siger Jens Peter Aggesen til Effektivt Landbrug.

Også Hos Landbrug & Fødevarer tog man på Twitter kraftigt afstand fra billedet.

- Et skilt som dette er uacceptabelt og usmageligt, lød det.

Mette Frederiksen: Hold den gode tone

Statsministeren har selv bemærket det kontroversielle skilt, og det har fået hende til tasterne. På facebook skriver hun, at hun har set billeder af 'ubehagelige skilte og budskaber'.

Hun opfordrer i opslaget til at huske den gode tone.

- Måske vi - i stedet for de hårde ord bag skærmen - bør gøre en indsats for at forstå hinanden.

- Derfor vil jeg også i næste uge besøge både en minkfarm og et landbrug, ligesom jeg kommer forbi Nordjylland, hvor næsten alle de særlige restriktioner nu er ophævet, skriver hun videre i opslaget.