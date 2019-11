Sønderlemmende kritik af SKAT: - Utilstedeligt!

Har du allerede tilbagebetalt pengene til SKAT? Send din historie direkte til os her.

Tirsdag eftermiddag fik 111.000 danske enlige forsørgere sig en ubehagelig overraskelse fra SKAT.

I en enslydende mail fik forældrene besked om, at de skylder penge til statskassen på grund af ændringer i beskæftigelsesfradrag og børnebidrag.

Onsdag middag har de chokerede skatteborgere endnu ikke fået direkte besked om, at der var tale om en fejl.

Det oplyser flere af de berørte til Ekstra Bladet.

Utilstedeligt

En af dem er Kristian Østergaard Sørensen. Han er enlig forsørger til to unger på henholdsvis syv og 15 år.

- Det er utilstedeligt, at SKAT sender sådan noget ud. De opdager hurtigt fejlen, men som vi taler sammen har jeg endnu ikke fået en mail om, at der er tale om en fejl, siger Kristian Østergaard Sørensen til Ekstra Bladet kort før klokken 12.

Ligesom de 111.000 øvrigt berørte enlige forsørgere måtte Kristian Østergaard Sørensen læse om fejlen i Ekstra Bladet sent tirsdag aften.

- Det er under al kritik, at når man har en så stor offentlig rolle som SKAT og man er bekendt med fejlen, at man så ikke formår at få kommunikeret direkte ud til borgerne, at der er tale om en fejl. Det er grotesk, tilføjer han.

I den mail Kristian Østergaard Sørensen modtog tirsdag eftermiddag fremgik det, at han via flere rater skulle betale knap 5000 mere i skat end forventet.

- Som enlig forsørger er man spændt hårdt nok for i forvejen. Jeg tænkte kort på, om det var julegaverne til børnene, der kom i fare der.

Skattestyrelsen maner til ro

Onsdag formiddag har Skattestyrelsen via flere medier forsøgt at kommunikere, at der er tale om en fejl ligesom man på SKATs hjemmeside samt på en telefonsvarerbesked på SKATs supportlinje oplyser om fejlen.

Men mails er ifølge de berørte Ekstra Bladet har talt med endnu ikke blevet sendt ud.

Tirsdag aften oplyste underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig, at Skattestyrelsen ikke trækker de penge, som borgerne fejlagtigt er blevet oplyst, at de mangler at betale i skat.

Ifølge Skattestyrelsen ligger fejlen hos Udbetaling Danmark.

En ærgerlig sag

Pressechef for Udbetaling Danmark, Mette Beck, oplyser, at fejlen er sket ved den automatiske overdragelse af informationer fra Udbetaling Danmark til SKAT.

Helt specifikt drejer det sig efter alt at dømme om en fil med informationer om, hvem der er enlige forsørgere og derfor berettiget til et ekstra højt beskæftigelsesfradrag.

- Det er en ærgerlig sag, som forvirrer, men vi er glade for, at borgerne har forstået, at de ikke skal gøre noget eller betale noget, siger hun.

Mette Beck oplyser, at man undersøger fejlen for at sikre sig, at den ikke gentager sig.

- Vi vil altid gerne påtage os ansvar og beklage, hvis der er sket en fejl, men vi er endnu ikke klar til at fortælle, præcist hvad der er sket, siger hun.

Hvis det viser sig, at ansvaret ligger hos Udbetaling Danmark, har myndigheden fejlet på et centralt område.

- Det vigtigste er, at vi håndterer data og udbetalinger korrekt.

- Det er vores hovedopgave, siger hun.

