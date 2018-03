Sønnen fik et chok til sin mors begravelse: Hvem var det der lå i kisten?

Den 57-årige Miguel Castro oplevede sit livs mareridt, da han sammen med sine ni søskende mødte op til sin 79-årige mors Maria Castros begravelse på Manhattan i New York. Han fik nemlig et decideret chok, da han fandt ud af, at det slet ikke var hans mor, der lå i kisten.

Det skriver flere medier heriblandt New York Post og den spansktalende New York-avis USA Hora

- Det var en anden kvinde, der lå i kisten. Vi kunne se, at det ikke var min mor, der lå i kisten, men begravelsesfirmaet havde klædt det forkerte lig på med min mors tøj, siger Miguel Paulino Castro til den spansktalende New York-avis USA Hora.

Begravelsen forsinket i tre timer

Den utrolige forveksling af lig fandt sted hos begravelsesfirmaet R.G Ortiz Funeral Home i New York sidste søndag, hvor der var en del kaos og travlhed med en række andre begravelser.

Da Miguel ankom til begravelsesfirmaet var der stadig meget kaos, og derfor blev bisættelsen af hans mor Maria forsinket i tre timer, og det var i forbindelse med, at selve ceremonien skulle starte, og at den åbne kiste skulle stilles på plads, at han opdagede, at det slet ikke var hans mor, der lå i kisten.

Det forkerte lig lugtede fælt

Det skabte selvfølgelig straks kaos og tumult i den store familie fra Puerto Rico, og det blev slet ikke bedre af, at det forkerte lig, der lå i kisten faktisk havde startet sin forrådnelsesproces og lugtede fælt. Liget var nemlig ikke blevet balsameret. I forbindelse med tumulten kom det frem, at liget af Maria ved en fejl var blevet transporteret til et andet begravelsesfirma, hvor det blev efterfølgende hentet af sønnen Miguel

Besvimede af stress

følge WABC-TV i New York skyldtes ombytningen af liget hos begravelsesfirmaet en menneskelig fejl på grund af stor travlhed. Der var kun en kvindelig medarbejder til stede på den travle dag. Og på et tidspunkt besvimede hun faktisk af stress.