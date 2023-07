Sønner gemte fars lig: Fortsatte med at indkassere pension

Sønnerne så ifølge politiet chancen for at tjene en ekstra månedlig skilling efter farens død

To canadiere gjorde sig sidste juli et skræmmende fund i en grotte, da de var ude og vandre i den bjergrige Abruzzo-region i Italien.

Her fandt de en afdød 81-årig mand, som befandt sig 350 kilometer fra sit hjem i Trani.

Italiensk politi mistænker nu mandens tre sønner og kæresten til den ene af dem for at have placeret liget i grotten, så de kunne indkassere hans pension på lige over 22.000 kroner om måneden.

Det skriver The Guardian.

Transporteret i sovepose

De har ifølge politiet lagt liget i en sovepose og transporteret det forbi to regionale grænser til den afsidesliggende landsby Castrovalva.

Sønnerne og kæresten er sigtet for bedrageri og ulovlig brug af et hævekort.

Politiet var i første omgang ikke i stand til at identificere den afdøde mand, men takket være en lårbensprotese, der blev opdaget under obduktionen, fik politiet et gennembrud i sagen.

Efter identiteten blev fastslået, tog efterforskningen fart. Politiet aflagde de tre sønner et besøg, efter en bil ejet af dem blev set på et overvågningskamera Castrovalva-området omkring datoen for den 81-årige mands død.

Gemte lig i ti år

På trods af sagens makabre karakter er historien ikke et særtilfælde i Italien.

I maj i 2023 kom det frem, at en mand i Verona havde gemt sin mors lig hjemme i fem år, mens han indkasserede hendes pension.

En lignende opdagelse blev gjort i en by i Puglia-regionen i marts, hvor en søn havde formået at skjule sin fars lig derhjemme i ti år.

Og i Californien erklærede en mand sig i sidste uge skyldig i at have skjult sin mors død i tre årtier og i den forbindelse gjort krav på 5,5 millioner kroner, der skulle være gået til hende.