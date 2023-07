Søren Brostrøm scorer topjob

Søren Brostrøm skal til Geneve, hvor han fra 1. august tiltræder som seniorrådgiver for WHO's generaldirektør, etiopieren Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Dermed stopper han samtidig som direktør for Sundhedsstyrelsen.

I den nye stilling skal han arbejde i WHO's hovedkvarter i Geneve, hvor han får ansvar for den organisatoriske reform af WHO.

- Jeg er meget stolt over, at Dr. Tedros har bedt mig stå i spidsen for det fortsatte arbejde med den organisatoriske reform på tværs af hele organisationen, siger Søren Brostrøm og fortsætter.

- Som så meget andet har det ligget lidt i læ af covid-19 indsatsen, men nu er der et stort momentum for at komme videre. Det glæder jeg mig meget til at bidrage til.

Ny direktør på plads

Søren Brostrøm har som direktør for Sundhedsstyrelsen repræsenteret Danmark i WHO's besluttende organer og haft en række tillidshverv i WHO.

De fleste danskere kender ham formentlig fra de mange pressemøder, der blev afholdt, da coronapandemien hærgede i hele verden.

Jonas Egebart tiltræder som ny direktør i Sundhedsstyrelsen 15. august, og i den mellemliggende periode konstitueres vicedirektør Steen Dalsgård Jespersen.