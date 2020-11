Søren Brostrøm taget i endnu en brøler: Kørte i tog uden mundbind

Et billede af Sundhedsstyrelsens direktør i et tog 11. november uden mundbind florerer lige nu på sociale medier

For to dage siden lancerede Sundhedsstyrelsen en kampagne, hvor styrelsens direktør, Søren Brostrøm, dukker op i forskellige sammenhænge som moralens vogter og får unge til at huske myndighedernes påbud og anbefalinger under coronapandemien.

Men noget tyder på, at Søren Brostrøm selv godt kunne have haft behov for en venlig reminder fra sig selv.

Således er Sundhedsstyrelsens frontperson selv blevet fanget i et tog, hvor han ikke følger myndighedernes påbud. På billedet sidder han på 1. klasse i toget - uden mundbind.

Billedet er ifølge fotografen, der gerne vil være anonym, taget 11. november i et tog på Sjælland i retning mod København.

Søren Brostrøm blev spottet i et tog 11. november 2020 uden mundbind på. Privatfoto

Billedet er i løbet af kort tid blevet delt flittigt på Facebook, hvor flere undrer sig over, at reglerne ikke bliver fulgt af en af dem, der selv står bag en anbefaling om netop at iføre sig mundbind, når man benytter offentlig transport.

Søren Brostrøm har ved flere lejligheder understreget, at mundbind virker, og at der er en grund til, at de skal bruges.

Styrelse bekræfter

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Sundhedsstyrelsen, men de er foreløbig ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

På Facebook har Sundhedsstyrelsen imidlertid svaret en bruger, der i en kommentar sender et link til billedet og stiller spørgsmål til situationen.

Her bekræfter en medarbejder, at det er Søren Brostrøm, der optræder på billedet.

- 'Elen mht. det link du har sendt med Søren Brostrøm, så har jeg lige talt med ham, og han husker godt episoden. Det er rigtigt, at han kortvarigt ikke havde mundbind på i toget, men heldigvis kom togkontrolløren kort tid efter forbi og mindede ham om mundbindet,' lyder det i svaret, som kan ses i sin fulde ordlyd herunder.

Det er ikke første gang, Søren Brostrøm er blevet taget i ikke at følge retningslinjerne.

Således erkendte han i oktober, at han ikke sørgede for at spritte udstyr i et fitnesscenter af før og efter brug, som reglerne ellers kræver.

Ekstra Bladet har tidligere konfronteret Søren Brostrøm med, at han ikke spritter sine maskiner af i fitnesscenteret

