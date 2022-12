Første gang, Ekstra Bladet omtalte de konservatives nuværende leder, Søren Pape Poulsen, var i 2000, da han deltog i DR’s slankeprogram ’Farvel fedt’.

Han havde på ti uger sagt farvel til 11,5 kilo. I 2011 fortalte han Ekstra Bladet, at han det år havde tabt 27 kilo. Og i 2019 meddelte han, at han havde tabt 15 kilo.

Man kunne på den baggrund tro, at han i dag var så tynd som en plade pap, men det er han ikke.

Pape gik ind i 2022 som Danmarks mest troværdige partileder. Det viste alle meningsmålinger, så Pape nærede statsministerdrømme:

- Når jeg melder mig, er det, fordi jeg mener, at jeg har det, der skal til, og at jeg er den bedste til det.

Meningsmålingerne var da også rigtig fine blot en månedstid før valget. De konservative stod til at få en overvældende sejr og score omkring 35 mandater, men med en behjertet indsats lykkedes det Pape at formøble hele forspringet, så hans parti landede på ti mandater.

Havde valgkampen varet en uge mere, var han kommet til at skylde.

Søren Pape er den fjerde nominerede i kampen om Årets Nytårstorsk 2022. Tegning: Morten Ingemann

Topskat

Dykket skyldtes mindst to alvorlige fejl.

Pape havde succes, fordi han havde været usynlig. Politik havde han ikke nævneværdigt af, og så bliver man jo ikke uvenner med nogen. Men så kom han til at begå politik.

Mens vælgerne var optaget af den voksende inflation, de stigende energipriser og regningerne for næste måned, foreslog Pape, at topskatten skulle afskaffes. Verden skreg jo på nødhjælp til de rigeste, ikke?

Tænketanken Cepos beregnede, at Papes forslag ville give Pape selv 6000 kroner mere udbetalt om måneden. Kassedamen i Netto ville få 300 kroner.

Onkel

Dumt nok, men værre var det, at han ikke havde forudset mediernes øgede interesse for landets mulige, næste statsminister.

Pape havde i årevis fortalt vidt og bredt om, at hans mand, Josue Medina Vasquez, var fra Den Dominikanske Republik, og at dennes onkel var tidligere præsident i den caribiske stat.

Til Viborg Stifts Folkeblad fortalte Pape i 2013:

’Josue Medina er ved at blive lært op i praktisk politik, da hans onkel har store planer med ham.’

Men så havde Ekstra Bladet den frækhed at undersøge sagen, og det viste sig, at Vasquez slet ikke var præsidentens nevø.

Pape blev sur.

Han mente ikke, Ekstra Bladet kunne være bekendt at beskæftige sig med hans privatliv - skønt han selv havde gjort det til et offentligt anliggende.

Og desuden var de to i familie på en anden måde. Og for resten havde folk i Den Dominikanske Republik det med at kalde folk onkler, selvom de ikke var i familie.

’Onklen’ og ’nevøen’ havde godt nok ikke været i kontakt med hinanden i 15 år, hvilket gjorde det der med præsidentens store planer lidt underlige. Og så videre.

Nazisme

Af uransagelige årsager havde Pape også pralet med, at Vasquez var jøde. Det var han heller ikke, og heller ikke den afsløring værdsatte Pape:

- Jeg vidste ikke, at vi skulle til at registrere jøder i Danmark. Det gør I så på Ekstra Bladet.

En underforstået anklage for nazisme, altså, og så ved man jo, at folk er desperate.

Men pludselig ændrede Pape strategi. Han erkendte, at der var ting, der var ’forkerte’, og Vasquez og Pape gik fra hinanden. Den slags er jo altid sørgeligt, men forløbet havde demonstreret en fatal mangel på dømmekraft hos en mand, der ville være landets leder.

Lugter sært

Har Pape været uheldig i kærlighed, har han til gengæld vundet i det store boliglotteri.

Mens han var borgmester i Viborg, købte Boligselskabet Sct. Jørgen en ejendom af kommunen, og det fik kommunal støtte til at renovere ejendommen, under forudsætning af at det skulle være et seniorbofællesskab med tre boliger.

Sådan gik det ikke. I stedet blev det til to fashionable lejligheder. Boligselskabets næstformand bor i den ene, Pape i den anden. Og hvis du synes, det lugter sært, er du ikke alene.

Pape har søreme fortjent en torsk - men kandidaten i morgen er nu også uhyre stærk.

