Søren Pind søgte om au pair: Mistede 10.000 kroner

Det er for småligt, at man ikke kan komme til Danmark som au pair, fordi man er for højt uddannet, mener Søren Pind

10.000 kroner fattigere og ingen au pair-pige.

Sådan står en frustreret Søren Pind tilbage, efter hans ansøgning om en ny, 23-årig au pair fra Filippinerne blev afvist. Det skriver han i et opslag på sin Facebook-profil.

Selve ansøgningsprocessen koster 10.000 kroner, men ansøgningen blev afvist, fordi den 23-årige filippiner er for højt uddannet.

Den 23-årige filippiner har ifølge Søren Pinds oplysninger undervist som lærer i mere end tre år, fortæller han til B.T.

'Jeg begriber efterhånden ikke dette lands forhold til udlændinge - nu afviser vi sgu også folk, der kun skal være her to år, fordi de er for kloge! En 23-årig der gerne ville prøve eventyret et par år. Hvor småligt kan det blive', skriver den tidligere minister og folketingspolitiker i sit opslag.

Dyrere og dyrere

I en kommentar til sit ejet opslag får de politiske partier også et par ord med på vejen:

'Det er sgu da også fordi de politiske partier har gjort det dyrere og dyrere at have au pair. Den her proces har kostet mig næsten 10.000kr - jeg deler den frustration', skriver Pind.

Ansøgernes livsforløb Et ophold som au pair skal passe ind i ansøgerens livsforløb. Når Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal vurdere, om ansøgernes ophold som au pair passer ind i livsforløbet, eller om der muligvis er et andet formål end tiltænkt med ordningen, ses der på forskellige forhold. Et af forholdene er ansøgerens uddannelse og eventuelle erhvervserfaring, herunder om opholdet som au pair hænger naturligt sammen med hidtidige livsforløb, karriere og udvikling. Det er tilsyneladende dette forhold, den 23-årige, Søren Pind ønskede som sin nye au pair, ikke levede op til. Kilde: Ny I Danmark.

Til B.T. uddyber han sin frustration:

- Politikerne har bestemt, at hvis det ikke er en naturlig forlængelse af vedkommendes tilværelse, så må personen ikke rejse ud som au pair. Det er et resultat af et kapløb partierne imellem om at stramme lovgivningen mest muligt. Man begriber jo ikke, hvad Filippinerne er for et land - hun er lærer, og der er en verden til forskel, siger Søren Pind, der i dag er bestyrelsesformand for Langkjaer Cyber Defence.

Bygge et hus

Den au pair, der har fået afslaget, er søster til Søren Pinds forhenværende au pair.

- De skulle for pengene bygge et hus sammen tilbage i Filippinerne. Jeg har selv været i de lande og set, hvad en opsparing kan gøre af forskel for de mennesker. De kan sende deres børn i skole og investere i videre uddannelse, siger han.