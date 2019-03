Talsmand for DSB-ansatte kalder ny fyringsrunde for sørgeligt

At DSB fortsætter med at spare på antallet af medarbejdere bliver kaldt ærgerligt af HK, hvis medlemmer står for skud i den forestående fyringsrunde:

- Det er sørgeligt at vi må erkende, at virksomheden trods sparerunden i januar 2018, ikke har formået at reducere antallet af medarbejdere i administrationen løbende og at vi nu endnu engang står i den uheldige situation, at skulle afskedige adskillige kolleger, siger Dennis A. Jørgensen, Formand for HK Trafik & Jernbane.

DSB har mandag meddelt, at 60 medarbejdere skal afskediges. Egentlig er det 100 stillinger, som nedlægges, men på grund af manglende genansættelser lander tallet lavere. Det er kun et år siden, at DSB var ude i den sidste runde, hvor 100 stillinger blev nedlagt. Begge runder er en del af en større plan om at reducere administrationen 25 procent fra 2016 til 2020.

De har sagt, at der skal være 25 procent færre, og dermed kan vi også regne ud, at der nok skal skæres lidt mere. Det er lidt ærgerligt, at det skal være sådan nogle runder i stedet for, at det sker løbende, siger Dennis A. Jørgensen.

