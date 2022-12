Søster fordømmer Irans leder

- Jeg synes, det er passende nu at erklære, at jeg er imod min brors handlinger, og jeg udtrykker min sympati med alle mødre, der sørger over Den Islamiske Republiks forbrydelser.

Så kontant melder søsteren til Irans leder og religiøse overhoved, Ali Khamenei, ud i et åbent brev, som blev publiceret onsdag og viderebragt af flere medier, heriblandt Reuters.

Brevet fra Badri Khamenei følger efter to og en halv måneds uroligheder i landet som følge af 22-årige Jina Mahsa Aminis død i det 'moralske politis' varetægt 16. september.

- Regimet i Khomeinis og Ali Khameneis Islamiske Republik har ikke bragt andet end lidelse og undertrykkelse i Iran og for iranere. Irans folk fortjener frihed og velstand, og deres opstand er legitim og nødvendig for at opnå rettigheder, skriver Khameneis søster og fortsætter med en ildevarslende opfordring:

En kvinde uden hijab 26. oktober, hvor det blev højtidligholdt i Saqez, at det var 40 dage siden, Jina Mahsa Amini døde i regimets varetægt. Den kurdiske kvinde kom fra netop Saqez i det vestlige Iran. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

- Ali Khameneis revolutionsgarde og lejesoldater bør lægge deres våben og slutte sig til folket, inden det er for sent.

Iranske myndigheder oplyste forleden, at det forhadte moralpoliti er blevet opløst, men kritikere af styret hævder, at overgrebene på demonstranter, ikke mindst kvinder, fortsætter med uformindsket styrke, og at opløsningen af korpset dermed blot er for syns skyld.

Kritisk eks-præsident

Også 79-årige Mohammed Khatami, præsident i Iran fra 1997 til 2005, har for nylig ytret støtte til demonstranterne og opfordret til lydhørhed fra styret.

- Det bør ikke være tilladt, at frihed og sikkerhed fremstilles som hinandens modsætninger, og at frihed derfor trædes under fode, siger eks-præsidenten ifølge BBC.

- Jeg råder lederne til at anerkende situationen og, i stedet for at håndtere den uretfærdigt, række en hånd ud og hjælpe (demonstranterne, red.), og med deres (demonstranternes , red.) hjælp erkende de forkerte aspekter af styret og bevæge sig mod et godartet styre, før det er for sent.

Omkring 500 demonstranter menes ifølge internationale menneskerettighedsorganisationer at være blevet dræbt siden 16. september, heriblandt op mod 100 alene på 'blodige fredag', som 30. september 2022 er døbt af 'Woman, Life, Freedom'-bevægelsen. Her blev der åbnet ild mod folk, som protesterede over voldtægten af en ung pige.

Adskillige demonstranter er af styret blevet dømt til døden for 'krig mod gud' eller 'jordisk korruption', og torsdag morgen blev den første, en mand ved navn Mohsen Shekari, henrettet.

