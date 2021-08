Sogn ved Aarhus ramt af nedlukning - men intet skal lukke

Astrup Sogn i Aarhus Kommune har haft stigende smitte med coronavirus og har lørdag overskredet myndighedernes grænse for automatisk nedlukning. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Men i praksis får det ikke den store betydning, for i sognet er der ikke skoler, fritidstilbud og kulturinstitutioner, som ellers skulle være lukket fra på mandag.

Der er daginstitutioner i sognet, men de bliver ikke lukket. Det fortæller Hanne Linnemann, der er leder i Sundhedsstaben, Sundhedsstrategi og Forebyggelse i Aarhus Kommune, til TV 2.

- Selv om det hedder en nedlukning, er der ikke tale om en reel nedlukning, men blot nogle skærpede retningslinjer, der skal følges.

- Det betyder blandt andet, at vi vil opfordre forældrene til, så vidt det er muligt, at holde deres børn hjemme fra institutionerne, så vi kan få smitten under kontrol, siger Hanne Linnemann til TV 2.

Astrup Sogn omfatter blandt andet de små byer Ask og Astrup, og 2142 personer bor i sognet.

Et sogn bliver ramt af nedlukning, hvis det på en uge har en incidens - smittede per 100.000 indbyggere - over 1000, flere end 20 smittede de seneste syv dage og en positivprocent på over tre.

Det er første gang siden 11. juni, at et sogn overskrider smittegrænsen for automatisk nedlukning. Dengang gik det ud over Spentrup Sogn i Randers Kommune.

Flere andre sogne bevæger sig også på grænsen af en nedlukning. I Skelund Sogn i Mariagerfjord og Saltum Sogn i Jammerbugt er lørdag blot henholdsvis ét og to smittetilfælde fra en nedlukning.

Også Vollsmose Sogn i Odense kan styre mod en nedlukning. Her er incidenstallet lørdag på 897, og kommer det over de 1000, lukker sognet.