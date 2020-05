Sognepræst: - Jeg bliver ked af det

I Gråsten-Adsbøl Sogn har man valgt at holde fast i de konfirmationer, der er fastlagt til at løbe af stablen i juni, og det har ikke været en ubetinget positiv oplevelse.

- Der er nogle, som er utilfredse. På menighedsrådets Facebook-opslag har der været nogle kraftige reaktioner. Derudover har vi også fået en del mails, fortæller sognepræst Hanne Beierholm Christensen til Ekstra Bladet.

Langt størstedelen af, hvad der er røget i indbakken, har været støttende forældre, men sognepræsen uddyber, at ikke alle henvendelser har været pakket ind i pæn ordlyd:

- Jeg har fået nogle ubehagelig mails. Hvad der står i dem, holder jeg for mig selv. Men de har ikke været behagelige.

- Jeg bliver ked af at læse det, for jeg føler faktisk, at vi gør vores til, at konfirmanderne kan få en god dag. Der nogle, som skriver, at vi er ligeglade med de unge mennesker, men det er vi jo på ingen måde. Tværtimod gør vi alt, hvad vi kan.

På meninghedsrådet Facebook-side har kritikken også været hård, men ifølge sognepræsten er det et fåtal, der har været negative.

Konfirmationerne kommer efter planen til at blive afholdt 13., 14. og 21. juni.

Ikke optimalt

I praksis er det et enigt menighedsråd og sognepræst, der er blevet enige om at holde fast i datoerne, og da man følger retningslinjerne, der er blevet udstukket fra provsten i Sønderborg og Haderslev, bliver kirkerne ikke lige så fyldte som ved andre års konfirmationer.

- Normalt, når vi holder konfirmation, har hver konfirmand en stolerække til sin nærmest familie hver. Her er der plads til mellem fem og seks. I år har de fem pladser ud over dem selv, og så kan vi selvfølgelig ikke fylde hele kirken op. Det er ærgerligt, men vi arbejder på at få et livestream op, så familier og venner kan følge med i konfirmation, siger sognepræst Hanne Beierholm Christensen.

- Jeg ville ønske, at vi kunne fylde kirken, så det er ikke optimalt, men det er det næstbedste, vi kan gøre.